Sine Amazonas divulga 462 vagas de emprego para esta segunda-feira

Notícias de Manaus – O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 462 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (29/09).
Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.
Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Agências do Sine Amazonas
O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.
Vagas Disponíveis
02 VAGAS: DOMÉSTICO (A)
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Desejável curso na área de culinária.
Disponibilidade de horário.
10 VAGAS: MOTORISTA DE CARRETA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Obrigatório curso de MOPP.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
200 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Sem experiência na área ou primeiro emprego.
Auxiliar na carga e descarga de materiais; verificar produtos recebidos, triagem de lotes, organização do estoque e etc.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
40 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO
Escolaridade: Ensino fundamental Completo.
Com experiência na área.
Obrigatório curso Direção Defensiva e desejável curso de MOPP.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
100 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Obrigatório curso de NR 11
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
15 VAGAS: VENDEDOR (A)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Experiência com vendas de serviços no segmento: operadoras de telefonia, seguros, planos de saúde, cartões.
Disponibilidade de horário.
05 VAGAS: BORRACHEIRO DE EQUIPAMENTOS PESADOS
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.
Com experiência na área.
Experiência com trocas de pneus e remendar câmaras de ar; revisar e vulcanizar pneumáticos; realizar calibrações; operar na montagem e desmontagem de pneus.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: ASSISTENTE FISCAL
Escolaridade: Ensino técnico ou Superior cursando em Contabilidade, Administração ou áreas afins (a partir do 4 período)
Com experiência na área fiscal/contábil
Conhecimento em Legislação Tributária (municipal, estadual e federal); domínio de sistemas contábeis e pacote office; lançamentos de notas fiscais de entrada, saída e serviços; apoio em processos de regularização fiscal e consultas junto a órgãos competentes; suporte no atendimento a clientes em demandas fiscais e tributárias e etc.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Realizar a limpeza e higienização de áreas internas e externas da empresa. Limpeza e organização das áreas comuns (recepção, corredores, banheiros e salas).
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Desejável curso na área de mecânica de máquinas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Realizar rotas para empresas do Distrito Industrial, cumprir rigorosamente as rotas e os horários estabelecidos para o transporte de passageiros; assegurar que os passageiros sejam transportados de forma segura e confortável; cumprir a jornada de trabalho de 8 horas diárias; realizar a verificação diária do veículo antes de iniciar as atividades; manter uma postura profissional e cordial com os passageiros.
Obrigatório CNH D.
Obrigatório curso de Direção Defensiva e TCP – Transporte Coletivo de Passageiros.
Desejável curso de Direção Preventiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
04 VAGAS: PEDREIRO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Reformar e reparar edifícios e outras obras, executando alvenarias, assentando tijolos ou blocos, preparando e aplicando argamassas e aplicando revestimentos e acabamentos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: INSTALADOR DE TV A CABO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro Emprego.
Realizar instalação, manutenção e reparo de equipamentos de TV a cabo e internet.
Obrigatório CNH A/B ou B.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo na área de Mecânica e Manutenção de máquinas.
Com experiência na área.
Desejável curso na área de mecânica de máquinas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: Ensino Médio Cursando
Com experiência na área.
Disponibilidade de horário das 14h às 23h.
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na área.
Disponibilidade de horário das 14h às 23h.
04 VAGAS: PEDREIRO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Com experiência na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Experiência na área de limpeza em condomínio ou outros; conhecimento de produtos de limpeza e ter profissionalismo e comprometimento com o trabalho e horário.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO (ENCARREGADO DE COSTURA NA PRODUÇÃO DE ROUPAS)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Oferecer suporte técnico às costureiras, tirando dúvidas e garantindo a correta utilização das máquinas e dos processos de costura. Liderar, orientar e motivar as costureiras, distribuindo tarefas e promovendo um bom ambiente de trabalho.
Desejáveis cursos voltados para a função.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: LÍDER DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Acompanhar a execução das atividades de limpeza; Controlar o uso e a reposição de materiais de limpeza e equipamentos; Elaborar escalas de trabalho; Realizar treinamentos e orientar equipe.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Ter experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).
De preferência ter atuado em empresas de distribuição.
Obrigatório curso de direção defensiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório Boas práticas e manipulação de alimentos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.
Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Vaga também apta para candidatos PCD.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Experiência na função ou primeiro emprego.
Obrigatório curso de AGP.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
05 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Desejável ensino superior cursando em logística, administração ou contabilidade;
Experiência na função de logística.
Desejável curso de informática básica.
Atendimento ao cliente; preenchimento e controle de planilhas; criação de SM; input de informações e fechamento de OS em sistema; lançamentos e finalização de notas fiscais; escaneamento de documentos e organização de arquivos.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
01 VAGA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Montagem e embalagem; controle de qualidade; movimentação de materiais; limpeza e organização.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Armazenar e organizar peças, materiais; identificar, separar e classificar pedidos; realizar inventário rotativo e geral.
Desejável curso de NR 11 ou almoxarife.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Primeiro emprego.
Desejável curso de informática.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)
Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Sem experiência na função.
Desejável ter cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.