Sine Amazonas divulga 87 vagas de emprego para esta sexta-feira

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 87 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (10/10).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Conduzir veículos de transporte de carga, sendo responsável pela segurança e manutenção do veículo. Transporte de cargas, inspeção do veículo, conferência de documentos e volumes, cumprimento das normas de trânsito, manutenção básica, preenchimento de relatórios de viagem e controle de despesas, auxílio de carga e descarga.

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: COZINHEIRO(A)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Preparo de alimentos, montagem de pratos, higiene e segurança alimentar, planejamento de cardápios, controle de estoque, gerenciamento de equipes, zelar pela conservação dos alimentos, requisição de equipamentos e utensílios.

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: PEIXEIRO(A)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Selecionar, manusear, preparar e vender peixes, crustáceos e mariscos, tanto frescos quanto congelados. Conhecer os produtos, realizar cortes e filetagens, manter a higiene do local, gerenciar o estoque, garantir a qualidade da mercadoria e atender os clientes com conhecimento e simpatia.

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário

04 VAGAS: OPERADORA DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Registrar vendas, processar pagamentos, emitir notas fiscais e realizar a abertura e fechamento do caixa. Atendimento ao cliente, manejo de dinheiro e pagamentos, organização do ponto de venda e outras correlacionadas.

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário

01 VAGA: EMPACOTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

PUBLICIDADE

Embalar mercadorias em sacolas ou caixas, conferir produtos, operar máquinas de embalagem, organizar o local de trabalho e garantir o atendimento ou a movimentação dos itens para os clientes de estoque.

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário

Dispensa Militar.

02 VAGAS: FISCAL DE PATRIMÔNIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Zelar pela segurança e integridade dos bens de uma empresa, realizar controle de acesso, fiscalizar a entrada e saída de pessoas e mercadorias, prevenir perdas e danos. Realizar rondas, monitorar câmeras e a comunicação com outras equipes e a central de segurança para identificar comportamentos suspeitos e garantir um ambiente seguro e em conformidade com as normas.

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Execução de serviços de reparo, conservação e instalação de equipamentos e instalações, atuando em diversas áreas como elétrica, hidráulica e mecânica, sob orientação de um profissional mais experiente. As tarefas incluem desde pequenos consertos e manutenção preventiva até a organização de ferramentas e materiais.

Desejáveis cursos em hidráulica, elétrica, mecânica, marcenaria, pintura etc.

Disponibilidade de horário

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Auxílio na produção, preparo de alimentos, operação de equipamentos, embalagem e armazenagem, limpeza e organização, controle de estoque, atendimento ao cliente.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário

Dispensa Militar.

02 VAGAS: REPOSITOR DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Organizar e repor produtos nas prateleiras e gôndolas, garantir a visibilidade e a exposição correta dos itens, verificar datas de validade e condição das mercadorias, auxiliar na organização do estoque e prestar atendimento ao cliente para informar sobre a localização dos produtos.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário

Dispensa Militar.

01 VAGA: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Segurança do Trabalho.

PUBLICIDADE

Com experiência na área.

Assegurar a implementação e o cumprimento das normas de segurança, saúde e meio ambiente, promovendo um ambiente de trabalho seguro para todos os colaboradores.

Desejável conhecimento em Pacote Office.

Obrigatório CNH B.

Disponibilidade de horário.

Ter disponibilidade para trabalhar no município de PRESIDENTE FIGUEIREDO em formato de escala 12×8.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CONSULTORA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Vendas, fidelização, layout, organização do setor, suporte em estoque, fechamento da venda.

Desejável curso de vendas e informática básica.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: FATURISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de informática básica e voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de na área elétrica, NR-10, NR-12, NR-35 e afins.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

PUBLICIDADE

Preferência para candidatos que residam próximo ao Tarumã.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na área ou Primeiro Emprego.

Os candidatos farão um teste nas máquinas de costura.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: ENCARREGADO DE COSTURA (NA PRODUÇÃO DE ROUPAS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Oferecer suporte técnico às costureiras, tirando dúvidas e garantindo a correta utilização das máquinas e dos processos de costura. Liderar, orientar e motivar promovendo bom ambiente de trabalho.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: VENDEDOR (A ) PORTA A PORTA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando ( Administração, Marketing, Economia, Gestão de Negócios), a partir do 2o Período.

Com experiência comprovada na área.

Identificar e prosperar novos clientes.

Negociar e fechar vendas e gerenciar a carteira de clientes existentes.

Realizar visitas a clientes , preparar propostas comerciais e acompanhar todo o ciclo de venda.

Desejável informática intermediária e Ferramenta CRM.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência comprovada na área.

Diagnosticar e reparar problemas mecânicos e elétricos, manutenção e uso de equipamentos especializados.

Experiências com diferentes sistemas veiculares.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

PUBLICIDADE

Ter experiência com vendas atacadistas.

Possuir CNH A e veículo próprio (moto).

Disponibilidade de horário.

Vaga TAMBÉM apta para candidatos PCD.

Auxiliar em atividades administrativas, criação e alimentação de planilha, lançamento e controle de dados.

Desejável curso de informática básica e conhecimento básico do Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO TÊXTIL- PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Executar funções de costura em roupas profissionais, utilizando máquinas apropriadas para cada tipo de costura como: costura reta, acabamento e fechamento de costura dentro do espaço e tempo determinado.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)

Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.