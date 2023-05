Sine Amazonas divulga mais de 220 vagas de emprego para esta sexta-feira, 5

Redação AM POST

Nesta sexta-feira, 5, o Sine Amazonas divulga 222 vagas de emprego. Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Confira as vagas:

50 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de TBO (Treinamento Básico Operacional) e 5’S será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos voltados para a área de produção será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em atendimento em farmácias, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Solda MIG/MAG, Leitura e Interpretação de Desenho, Treinamento Operacional, Programa 5S, básico em SQG – NBR ISSO 9001:2005, NR-12 atualizado, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em construção de estruturas metálicas de prédios em arcos, conhecimento em coberturas com telhas de fibra, fabricação e instalação de mezaninos, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos em áreas voltadas à produção será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de operador de caixa, Pacote Office e Atendimento ao Cliente, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTOCICLISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A”, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MONTADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter experiência em montagem de portões, portas, janelas, ter CNH categoria “AB”, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: MECÂNICO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em instalação de sistemas hidráulicos, pneumáticos: tubulações de água, vapor e vácuo, conhecimento em interpretação de desenhos manuais técnicos, execução de manutenção corretiva e preventiva, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: FERRAMENTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com trabalhos ferramentais de replicação, conhecimento em manipulação de máquinas de ferramentaria, soldas em geral e confecções de peças, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso NR- 35, ter CNH categoria “A” ou “B”, veículo próprio, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: INSPETOR DA QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática Básica, Metrologia, NR-12, Matemática Básica, interpretação de desenhos são conhecimentos obrigatórios, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE LOJA (AUTAZES)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Residir no município de Autazes – AM, ter experiência comprovada em compras no setor supermercadista, conhecimento em abertura e fechamento de loja, conhecimento no Pacote Office, possuir CNH será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR (AUTAZES)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Residir no município de Autazes – AM, ter experiência comprovada em compras no setor supermercadista, conhecimento em marcas, fornecedores locais e nacionais, conhecimento no Pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, experiência na área de vendas, possuir veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em manuseio de maçaricos, ter cursos na área de soldagem em geral, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LAVADOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com lavagens de veículos automotivos, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

33 VAGAS: SOLDADOR DE ELETRODO REVESTIDO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de Soldagens, experiência em Eletrodo Revestido e/ou Arame Tubular, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico cursando Mecânica, Automação Industrial;

Sem experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Excel, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE MARKETING

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter perfil de liderança, experiência em fechar novas parcerias para produção de Mailings, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: CONSULTOR DE TURISMO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em atendimento ao cliente com potencial de compra, prospecção de cliente, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE T.I PLENO

Escolaridade: Ensino Superior cursando Tecnologia da Informação ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com a plataforma QLIK, administração em ambiente de BI, desenvolvimento de Dashboard e indicadores, conhecimento na ferramenta ETL, PLSQL, banco de dados Oracle e Potgres, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL

Escolaridade: Ensino Superior cursando do 3 º até o 5 º período de Serviço Social;

Sem experiência na área.

OBS: Ter pacote Office intermediário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em borracharia de carretas, cavalinhos e empilhadeiras de grande porte, documentação completa e currículo atualizado.

16 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA PESADA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência como operador de máquina pesada em geral, como tratores, retroescavadeiras, motoniveladoras, máquinas de terraplanagem, rolo compactador entre outras máquinas pesadas, ter CNH categoria “D”, ter disponibilidade para trabalho em regime de escala 12×8, residir em Manaus ou Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

01 VAGA: OFICIAL DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática Avançada, conhecimento no Pacote Office, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

15 VAGAS: MONTADOR NAVAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em manuseio de maçaricos, ter cursos na área de soldagem em geral, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTOQUISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico e currículo atualizado.

32 VAGAS: SOLDADOR DE ELETRODO REVESTIDO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de Soldagens, experiência em Eletrodo Revestido e/ou Arame Tubular, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em almoxarifado em geral, conhecimento em inventário, expedição, embarque e desembarque, possuir cursos de qualificação na área de almoxarifado e estoque. Disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.