Sine Amazonas oferece 87 vagas de emprego nesta sexta (10)

Notícias de Manaus – O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), anuncia 87 vagas de emprego para esta sexta-feira (10).

Os interessados devem comparecer à sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição de senhas e o atendimento ocorrem das 8h às 14h.

Para efetuar o cadastro, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19, currículo e documentos pessoais: RG, CPF, PIS, CTPS, além de comprovantes de escolaridade e de residência. Não é preciso levar cópias — apenas os documentos originais. As oportunidades são de diferentes empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados diretamente pelos empregadores.

Além do posto central, o Sine Amazonas também funciona em outras unidades, permitindo que o candidato busque atendimento no local mais conveniente. Os postos disponíveis são: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.