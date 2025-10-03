Sine divulga 377 vagas de emprego para esta sexta-feira em Manaus

Notícias de Manaus – O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 377 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (03/10).
Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.
Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Agências do Sine Amazonas
O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.
Vagas Disponíveis
30 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Manobras dentro da empresa, cumprir as ordens de coleta, realizar checklist, acompanhar, conferir e organizar o embarque e desembarque dos materiais e outras atividades pertinentes ao cargo.
Obrigatório curso de Direção Defensiva atualizado.
Desejável curso de MOPP atualizado.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
180 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Não necessita de experiência na função ou Primeiro emprego.
Auxiliar na carga e descarga de materiais de caminhões, verificar produtos recebidos, triagem de lotes, organização do estoque, manutenção do estoque através de relatórios diários. Contagem do material estocado; Preenchimento de controle de estoque e outras atividades pertinentes ao cargo.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
90 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Operar empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando para o estoque. Manter as empilhadeiras em boas condições mecânicas de funcionamento, solicitar manutenção e abastecimento quando necessário.
Obrigatório curso de NR-11 atualizado no prazo de 1 ano.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: SOLDADOR (A)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório curso de solda.
Disponibilidade de horário.
03 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES
PUBLICIDADE
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
08 VAGAS: MOTORISTA DE CARRETA – CNH E
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Cumprir as ordens de coletas; Realizar checklist; Acompanhar, conferir e organizar o embarque e desembarque dos materiais e outras atividades pertinentes ao cargo.
Obrigatório curso de MOPP dentro da validade descriminada no documento.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: ENCARREGADO DE COSTURA (NA PRODUÇÃO DE ROUPAS) –
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Oferecer suporte técnico às costureiras, tirando dúvidas e garantindo a correta utilização das máquinas e dos processos de costura. Liderar, orientar e motivar promovendo bom ambiente de trabalho.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
06 VAGAS: AJUDANTE GERAL (Carregador de armazém)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos de Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 1800, Informática a nível de usuário, Manuseio de carga com Matrim.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Ter experiência comprovada em manutenção predial, preferencialmente em condomínios residenciais, conhecimentos técnicos e práticos em elétrica, hidráulica, pequenos reparos, pintura, conservação predial e etc.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: LOCUTORA NOTICIARISTA
Escolaridade: ensino superior completo em Jornalismo, Radialismo ou Comunicação Social com habilidade em Rádio.
Com experiência comprovada na área.
PUBLICIDADE
Bom domínio da língua portuguesa, dicção clara e desenvolver habilidades de comunicação.
Obrigatório Registro Profissional (DRT).
Desejável curso de Radialismo, Oratória e Informática Avançada.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: VENDEDOR (A) PORTA A PORTA
Escolaridade: ensino superior cursando em Administração, Marketing, Economia, Gestão de Negócios, a partir do 2º período.
Com experiência comprovada na área.
Identificar e prosperar novos clientes.
Negociar e fechar vendas e gerenciar a carteira de clientes existentes.
Realizar visitas a clientes, preparar propostas comerciais e acompanhar todo o ciclo de venda.
Desejável informática intermediária e Ferramenta CRM.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência comprovada na área.
Diagnosticar e reparar problemas mecânicos e elétricos, manutenção e uso de equipamentos especializados.
Experiências com diferentes sistemas veiculares.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Ter experiência com vendas atacadistas.
Possuir CNH A e veículo próprio (moto).
Disponibilidade de horário.
Vaga TAMBÉM apta para candidatos PCD.
05 VAGAS: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Realizar rotas para empresas do Distrito Industrial, cumprir rigorosamente as rotas e os horários estabelecidos para o transporte de passageiros; Assegurar que os passageiros sejam transportados de forma segura e confortável; Cumprir a jornada de trabalho de 8 horas diárias; Realizar a verificação diária do veículo antes de iniciar as atividades; Manter uma postura profissional e cordial com os passageiros.
Obrigatório CNH D.
Obrigatório curso de Direção Defensiva e TCP – Transporte Coletivo de Passageiros.
PUBLICIDADE
Desejável curso de Direção Preventiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: INSTALADOR DE TV A CABO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro Emprego.
Realizar instalação, manutenção e reparo de equipamentos de TV a cabo e internet.
Obrigatório CNH A/B ou B.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Ter experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).
De preferência ter atuado em empresas de distribuição.
Obrigatório curso de direção defensiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.
Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Vaga também apta para candidatos PCD.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
03 VAGAS: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Experiência na função ou primeiro emprego.
Desejável curso na área de logística
Disponibilidade de horário.
PUBLICIDADE
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO- PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Experiência na função ou primeiro emprego.
Desejável curso na área de Administração ou Almoxarife
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)
Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.