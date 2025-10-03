Sine divulga 377 vagas de emprego para esta sexta-feira em Manaus

Notícias de Manaus – O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 377 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (03/10).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

30 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Manobras dentro da empresa, cumprir as ordens de coleta, realizar checklist, acompanhar, conferir e organizar o embarque e desembarque dos materiais e outras atividades pertinentes ao cargo.

Obrigatório curso de Direção Defensiva atualizado.

Desejável curso de MOPP atualizado.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

180 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Não necessita de experiência na função ou Primeiro emprego.

Auxiliar na carga e descarga de materiais de caminhões, verificar produtos recebidos, triagem de lotes, organização do estoque, manutenção do estoque através de relatórios diários. Contagem do material estocado; Preenchimento de controle de estoque e outras atividades pertinentes ao cargo.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

90 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Operar empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando para o estoque. Manter as empilhadeiras em boas condições mecânicas de funcionamento, solicitar manutenção e abastecimento quando necessário.

Obrigatório curso de NR-11 atualizado no prazo de 1 ano.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: SOLDADOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso de solda.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

PUBLICIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

08 VAGAS: MOTORISTA DE CARRETA – CNH E

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Cumprir as ordens de coletas; Realizar checklist; Acompanhar, conferir e organizar o embarque e desembarque dos materiais e outras atividades pertinentes ao cargo.

Obrigatório curso de MOPP dentro da validade descriminada no documento.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: ENCARREGADO DE COSTURA (NA PRODUÇÃO DE ROUPAS) –

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Oferecer suporte técnico às costureiras, tirando dúvidas e garantindo a correta utilização das máquinas e dos processos de costura. Liderar, orientar e motivar promovendo bom ambiente de trabalho.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

06 VAGAS: AJUDANTE GERAL (Carregador de armazém)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 1800, Informática a nível de usuário, Manuseio de carga com Matrim.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência comprovada em manutenção predial, preferencialmente em condomínios residenciais, conhecimentos técnicos e práticos em elétrica, hidráulica, pequenos reparos, pintura, conservação predial e etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: LOCUTORA NOTICIARISTA

Escolaridade: ensino superior completo em Jornalismo, Radialismo ou Comunicação Social com habilidade em Rádio.

Com experiência comprovada na área.

PUBLICIDADE

Bom domínio da língua portuguesa, dicção clara e desenvolver habilidades de comunicação.

Obrigatório Registro Profissional (DRT).

Desejável curso de Radialismo, Oratória e Informática Avançada.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: VENDEDOR (A) PORTA A PORTA

Escolaridade: ensino superior cursando em Administração, Marketing, Economia, Gestão de Negócios, a partir do 2º período.

Com experiência comprovada na área.

Identificar e prosperar novos clientes.

Negociar e fechar vendas e gerenciar a carteira de clientes existentes.

Realizar visitas a clientes, preparar propostas comerciais e acompanhar todo o ciclo de venda.

Desejável informática intermediária e Ferramenta CRM.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência comprovada na área.

Diagnosticar e reparar problemas mecânicos e elétricos, manutenção e uso de equipamentos especializados.

Experiências com diferentes sistemas veiculares.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter experiência com vendas atacadistas.

Possuir CNH A e veículo próprio (moto).

Disponibilidade de horário.

Vaga TAMBÉM apta para candidatos PCD.

05 VAGAS: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Realizar rotas para empresas do Distrito Industrial, cumprir rigorosamente as rotas e os horários estabelecidos para o transporte de passageiros; Assegurar que os passageiros sejam transportados de forma segura e confortável; Cumprir a jornada de trabalho de 8 horas diárias; Realizar a verificação diária do veículo antes de iniciar as atividades; Manter uma postura profissional e cordial com os passageiros.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de Direção Defensiva e TCP – Transporte Coletivo de Passageiros.

PUBLICIDADE

Desejável curso de Direção Preventiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: INSTALADOR DE TV A CABO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro Emprego.

Realizar instalação, manutenção e reparo de equipamentos de TV a cabo e internet.

Obrigatório CNH A/B ou B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).

De preferência ter atuado em empresas de distribuição.

Obrigatório curso de direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vaga também apta para candidatos PCD.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

03 VAGAS: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência na função ou primeiro emprego.

Desejável curso na área de logística

Disponibilidade de horário.

PUBLICIDADE

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO- PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência na função ou primeiro emprego.

Desejável curso na área de Administração ou Almoxarife

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)

Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.