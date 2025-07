Sine Manaus e Sine Amazonas anunciam novas oportunidades de emprego; confira

Notícias de Manaus – Nesta quarta-feira (23), os postos do Sine em Manaus e no Amazonas estão com 432 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas. As oportunidades são voltadas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

No total, o Sine Manaus está ofertando 233 vagas, e os interessados devem comparecer a um dos postos físicos, munidos de documentos originais como RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de residência e escolaridade, além do comprovante de vacinação contra a Covid-19 e currículo atualizado. Os atendimentos ocorrem das 8h às 16h nos seguintes endereços:

Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo (zona Centro-Sul)

Shopping Phelippe Daou, Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus (zona Leste)

Já o Sine Amazonas está com 199 vagas abertas. Para participar, os candidatos devem acessar o site Emprega Brasil para realizar o cadastro, ou comparecer presencialmente a uma das unidades nos PACs: Studio 5, Alvorada, Via Norte e Shopping Cidade Leste. A distribuição de senhas e atendimentos ocorre das 8h às 14h.

Antes de concorrer, é necessário que o candidato valide sua Carteira de Trabalho Digital através do aplicativo ou do site oficial do governo.

As oportunidades variam entre áreas como comércio, serviços, construção civil e logística, sendo uma ótima chance para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.