Sine Manaus oferta 142 vagas de emprego nesta segunda-feira (19)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 142 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 19/6, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido em virtude de reforma no espaço, e orienta os cidadãos a comparecerem, preferencialmente, ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Confira as vagas ofertadas:

Vagas Novas – 25

3 vagas – Auxiliar de Expedição – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar em tarefas relacionadas à administração, incluindo rotinas de digitação, elaboração de planilhas, documentos e agendas, atendimento, entre outras atividades relacionadas.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas – Jovem Aprendiz – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática Básica;

Atividades – auxiliar em tarefas relacionadas à administração, incluindo rotinas de digitação, elaboração de planilhas, documentos e agendas, atendimento, entre outras atividades relacionadas.

Disponível até 21/06/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliar os clientes na escolha. Controlar entrada e saída de mercadorias. Promover a venda de mercadorias, demonstrar seu funcionamento, oferecendo-as para degustação ou distribuindo amostras das mesmas. Informar sobre suas qualidades e vantagens de aquisição. Expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas, com etiquetas de preço. Abastecer pontos de venda, gôndolas e balcões e atender clientes em lojas e mercados. Fazer inventário de mercadorias para reposição. Elaborar relatórios de vendas, de promoções, de demonstrações e de pesquisa de preços.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista de Marketing

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Marketing ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – desejável conhecimento em Canva, Capcut e Coreldraw.

Atividades – elaborar planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral; implementar atividades e coordenar sua execução; assessorar a diretoria e setores da empresa. Na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga

3 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – morar no bairro Dom Pedro ou adjacencias;

Atividades – vendas no atacado de produtos alimentícios.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga

4 vagas – Auxiliar de Produção – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – morar no bairro Santa Etelvina, Tarumã, Novo Israel, Viver Melhor, Terra Nova e adjacências;

Atividades – desempenhar função no processo final da elaboração de produto.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – cozinhar, cortar proteína, acompanhar todas as preparações. Ser responsável pela higiene do ambiente, proceder com estocagem e conservação dos alimentos, iniciar atividades na cozinha e planejar rotina de trabalho. Ter experiência comprovada em cozinha industrial, ser proativo e pontual, e com capacidade de trabalhar em equipe.

Disponível até 22/06/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante e dos equipamentos existentes. Auxiliar no preparo das refeições, sobremesas, lanches entre outros. Manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas e talheres. Ter experiência comprovada na função, capacidade de trabalhar em equipe, cumprir as normas de nutrição e higiene, Diploma de curso médio ou equivalente é desejável.

Disponível até 22/06/2023 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em produtos de limpeza e suas funções; ter disponibilidade de horário;

Atividades – fazer a limpeza de chão, paredes, corrimões, escadas, bancadas, bebedouros, televisões, janelas e o que mais for necessário, utilizando as ferramentas adequadas cedidas pela empresa;

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em corte de MDF, máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de início imediato e experiência com PROMOB;

Atividades – desenvolve projetos de móveis, analisa medidas, define matéria-prima e elabora preço de venda do produto.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga

Vagas no Comércio – 35

1 vaga – Cozinheiro de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios; auxiliar na requisição do material necessário para a preparação dos alimentos.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Corel Draw, Photoshop, Impressão Offset e Flexografia;

Atividades – criar material gráfico para sites, panfletos, outdoors, banners, embalagens, anúncios, campanhas e logotipos.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Logística – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo recebimento, conferência e armazenagem dos produtos no estoque, levantamento dos itens de avarias e conferência da devolução; manter o centro de distribuição em boas condições de higiene; colaborar na organização da armazenagem de mercadorias de modo a facilitar a movimentação, localização e utilização de espaços; separar os produtos no estoque utilizando o mapa de separação para comparação com as informações em nota fiscal.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – organização de produtos em gôndolas e expositores nas lojas dos clientes da empresa; produção e criatividade de merchandising.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; repor e arrumar mercadorias em prateleiras; organizar e abastecer as gôndolas de produtos.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade;

Atividades – realizar venda de peixes, crustáceos e mariscos; escolher, preparar e conservar peixes.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou proximidades; ter experiência nos processos de panificação;

Atividades – realizar produção de pães em geral e auxiliar na organização do setor de trabalho.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou proximidades;

Atividades – auxiliar na produção de bolos e doces; preparar decoração, recheios e coberturas.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na fabricação de pães e demais variações; movimentar a matéria-prima a ser utilizada na fabricação dos pães, salgados e doces; auxiliar na pesagem, medição e carga dos cilindros misturadores (masseira) e movimentação da massa para laminação e corte; auxiliar no preparo de pães e salgados, posicionando em bandejas para fermentação e posterior cozimento; retirar e transportar os produtos prontos em bandejas próprias para a área da loja.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Atendente de Balcão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender clientes no balcão, lançar pedidos no sistema e liberar para a cozinha; receber pedidos e liberar ao cliente; receber pedidos de delivery via sistema e liberar para a cozinha; organização e limpeza do ambiente de trabalho fazem parte da rotina em equipe; organizar o salão de atendimento e os processos de entrada e saída dos pedidos.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a limpeza do local de trabalho; controle de materiais, organização dos ambientes e diferentes tipos de serviços de manutenção.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Agente de Portaria – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de pessoas; receber, identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; abrir e fechar as dependências dos prédios; receber e encaminhar as correspondências ao protocolo; atender e efetuar ligações telefônicas.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar rotinas de vendas, definir escalas e horários, organizar loja e conferir entrada e saída de mercadorias, com objetivo de cumprir as regras estabelecidas pela empresa; identificar a necessidade de programas de treinamento e participar no planejamento de estratégias de promoção e propaganda.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas, entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, para aumentar os resultados da equipe de vendas.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de Fiscal de Loja, Agente de Portaria ou Monitoramento de Câmeras; ter disponibilidade de horário;

Atividades – atuar como assistente de prevenção de perdas, fiscal de piso e prevenção de perdas e monitor de prevenção de perdas.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 2

1 vaga – Recepcionista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender chamadas telefônicas; anotar recados; prestar informações; registrar visitas e telefonemas recebidos.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Expedição – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por todo o processo de expedição de produtos, desde a separação e o empacotamento, até o carregamento dos produtos para o transporte.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 80

1 vaga – Motorista de Caminhão Truck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – operar e avaliar as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos de elevação, realizando a verificação do painel de instrumentos de medição e da fonte de alimentação.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no Pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, preenchimento de planilhas, relatórios e formulários, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Qualidade – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior cursando gestão da qualidade, administração, direito, letras ou engenharia a partir do 3º período;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela elaboração e revisão de procedimentos, garantindo o bom andamento da área da qualidade.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Engenharia – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior cursando engenharia civil ou técnico em edificações a partir do 3º período;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por apoiar o trabalho do engenheiro civil em vários aspectos, incluindo coordenação de projetos, preparação de relatórios, realização de pesquisas, supervisão de equipe técnica e gerenciamento de documentos.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Caseiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência anterior ou disponibilidade para desempenhar as atividades da função; ter disponibilidade para mudança imediata para a cidade de Barcelos/AM;

Atividades – realizar serviços como limpeza em geral em ambientes internos e externos, serviços de jardinagem, manuseio de produtos de limpeza, zelar pela organização e limpeza dos ambientes.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter curso de Técnico em Elétrica, Refrigeração ou área correlata; ter experiência em manutenções preventiva e corretiva em redes elétricas, refrigeração e geradores; ter disponibilidade para mudança imediata para a cidade de Barcelos/AM;

Atividades – realizar manutenções preventiva e corretiva nos equipamentos de refrigeração e nos equipamentos de geração de energia (eletricidade em alta e baixa tensão).

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Eletricista de Rede de Distribuição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso de distribuição (RD), NR-10, NR-35 e SEP, diferencial ter CNH “D” e disponibilidade para viajar.

Atividades – Construir e manter em funcionamento adequado e seguro, redes de distribuição de energia elétrica de média e baixa tensão e estrutura de iluminação pública, e realizar serviços técnicos comerciais seguindo normas específicas, técnicas, de segurança, qualidade e meio ambiente.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar Eletricista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-35 e SEP; ter disponibilidade para viajar;

Atividades – auxiliar na montagem de instalações elétricas de residências, fábricas e outros estabelecimentos, de embarcações, aviões, automóveis e outros veículos automotores; auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas; transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Cobrador de Transportes Coletivos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com atendimento ao público;

Atividades – realizar cobrança de tarifas em transportes coletivos e repassar o troco se necessário; prestar informações aos usuários e manter a ordem e limpeza do veículo.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Equipe em Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência administrativa e disponibilidade para mudança imediata para a cidade de Barcelos/AM;

Atividades – realizar distribuição e acompanhamento de serviços; fazer controle de materiais de saída e devolução; realizar apontamentos de horários dos colaboradores; realizar pedido de compras de acordo com a necessidade; emitir relatórios de pendências e soluções para a gerência; liderar, delegar e acompanhar serviços dos colaboradores de obras, manutenções e jardinagem.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Estoque – Vagas Exclusivas Para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – fazer a limpeza de chão, paredes, corrimões, escadas, bancadas, bebedouros, televisões, janelas e o que mais for necessário, utilizando as ferramentas adequadas cedidas pela empresa. Auxiliar o encarregado, fazer a lista de compras de produtos necessários para a execução do trabalho da equipe de serviços gerais. Fazer o registro das áreas higienizadas, de acordo com o protocolo da empresa. Estar em contato com as demais pessoas da equipe, prestando auxílio ou solicitando quando necessário.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Consultor de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas, desde as mudanças necessárias.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gestor de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – gerenciar atividades de departamentos ou serviços de pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de Marketing; elaborar planejamento e promover produtos do estabelecimento.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter curso de TBO;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento da panificadora.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – transporta materiais e produtos para diversos itinerários de acordo com as leis de trânsito e normas de segurança. Elabora relatórios de viagem e rota e faz conferência dos materiais para assegurar a correta entrega e coleta. Efetua a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo. Zela pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas – Supervisor de Instalação

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando sistema de telecomunicações;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou “B” dentro do prazo de validade, experiência na área de Telecomunicações, curso de pacote Office e disponibilidade de horário;

Atividades – implantar, avaliar e recomendar o uso de tecnologias de comunicação; definição das prioridades de execução das atividades; avaliação dos custos com telecomunicações corporativas e indicação de ações de proteção das informações.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Instalador de TV a Cabo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou “B” dentro do prazo de validade; ter curso de Pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, garantindo a instalação e manutenção de internet e TV a cabo. Desejável ter cursos de NR-10 e NR-35.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza diária nas dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – cuidar da jardinagem, roçagem das plantas, podagem de galhos, manter o gramado sempre cortado, evitar doenças e pragas.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro (Paisagista)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação de jardins, preparação de mudas de plantas, plantação de mudas em jardim, paisagismo, adubação, podagem e trabalho afins.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Norte de Manaus;

Atividades – responsável por apoiar no controle de recebimento, expedição e organização dos produtos dentro do ambiente de estoque, no pedido de reposição de produtos faltantes e na distribuição de produtos dentro dos setores da empresa, conforme necessário.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, reparos de alvenaria, entre outros.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-35;

Atividades – construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-35;

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças tais como: janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardições; construir formas de madeira para concretagem; reparar elementos de madeira; substituir ou ajustar peças desajustadas ou deterioradas.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Montagem

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-35;

Atividades – auxiliar na montagem e desmontagem de andaimes sob a orientação do montador de Andaimes; efetuar cargas e descargas de materiais, organizando de acordo com as instruções fornecidas pelos seus superiores hierárquicos.

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico em Enfermagem – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino técnico em Enfermagem completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter domínio no pacote Office;

Atividades – Participar da elaboração de normas, rotinas e procedimentos do setor de enfermagem; elaborar normas, rotinas e procedimentos do setor de enfermagem; Realizar planejamento estratégico de enfermagem; Executar rotinas e procedimentos pertinentes à sua função; Atuar e coordenar atendimentos em situações

Disponível até 20/06/2023 ou encerramento da vaga.

Redação AM POST