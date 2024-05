Sine Manaus oferta 233 vagas de emprego nesta segunda-feira; confira

Notícias de Manaus -O Sine Manaus, oferta 233 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 6/5, de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho. E, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

1 vaga – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar projetos de construção, obras ou reparos, auxiliando as demais pessoas envolvidas no processo, principalmente pedreiros.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Carpinteiro de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar trabalhos de carpintaria, cortando, armando, instalando e reparando peças de madeira, utilizando ferramentas manuais e mecânicas.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Armador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – construir, encaixar e organizar armações de madeira de edifícios e obras similares, utilizando processos e ferramentas adequadas para compor alvenarias, armações de telhado, andaimes e elementos afins.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na construção e manutenção de edifícios, casas, estruturas e obras em geral.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – varrer, aspirar, lavar e secar pisos, remover pó e sujeiras de superfícies, limpar banheiros e sanitários, retirar o lixo e manter a organização dos ambientes.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Copeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento na preparação de guarnições e acompanhamentos (café, sobremesa e salada); e documentação completa;

Atividades – preparar alimentos e arrumar bandejas e mesas; atender o público interno; servir e distribuir alimentos e bebidas; recolher utensílios e equipamentos utilizados, promovendo a limpeza, higienização e conservação da copa e da cozinha.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no pré-preparo e processamento de alimentos; e documentação completa;

Atividades – preparar receitas para almoço, jantar, lanches e cafés; varrer o chão e administrar o estoque de alimentos; manter os móveis e objetos da cozinha limpos; criar lista de mercado; realizar atividades de apoio, como servir lanches e cafés.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de produção de proteínas e guarnições em cozinha industrial e na manipulação de alimentos; e documentação completa;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios; auxiliar na requisição do material necessário para a preparação dos alimentos; coordenar atividades da cozinha.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – inspecionar, reparar e manter uma variedade de equipamentos e maquinário.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de PCP

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando logística ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar apoio às atividades e auxiliar pessoas com deficiência.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Consultor Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar o atendimento de leads recebidos por plataformas de divulgação; prospectar novos clientes por meios digitais e em pontos físicos estratégicos; fazer o gerenciamento da carteira de clientes; atuar na negociação e fechamento da venda dos empreendimentos.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; cursos de operador de munck e NR-10; e documentação completa;

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos relacionados à iluminação pública; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas e verificar documentação de veículos e cargas.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar varredura e limpeza em instalações de hospital, como banheiros, cozinhas, corredores internos e externos, acessos, salas de atendimento e espera, móveis, utensílios e equipamentos.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Prensa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar ferramentas e preparar prensa para operação, envolvendo a troca, fixação e ajuste de ferramentas, realizando o dobramento de chapas e barras metálicas.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar no preparo das refeições, sobremesas, lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas, talheres.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

12 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Mundo Novo, Jorge Teixeira, Amazonino Mendes, Novo Reino 1 e 2, Zumbi, Nova Vitória, Coroado, Parque 10, Francisca Mendes, Val Paraíso, Nova Floresta, Santa Inês, Grande Vitória, Nova Cidade, Colônia Terra Nova, Novo Israel, Chapada, Coroado 1 e 2 ou Ouro Verde; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o operador fundidor de metais na transferência do metal dos fornos rotativos para os fornos basculantes; organizar o local para iniciar o vazamento de lingote e efetuar a limpeza das calhas; auxiliar na preparação dos equipamentos de lingotar metais; extrair os lingotes da lingoteira; montar os fardos de lingote; auxiliar no vazamento de metal líquido; auxiliar no processo de borra, montar os fardos de borra, auxiliar no transporte e manuseio da borra; manter a organização do setor.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 26

10 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade e atendimento ao cliente.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Hortifruti

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manter as prateleiras/gôndolas de FLV limpas e organizadas; organizar e limpar câmara fria e espaços utilizados para manipulação de produtos; ajudar nos procedimentos de embalagens e balanças.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; veículo próprio; e documentação completa;

Atividades – vender produtos e serviços em residências e escritórios; planejar e discutir metas e estratégias de venda; contatar, visitar e entrevistar clientes; demonstrar produtos, avaliar o perfil dos clientes e fechar contratos de vendas; orientar, informar e visitar clientes no pós-venda; acompanhar entrega de produtos; requisitar manutenção de produtos.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na carga e descarga de materiais de caminhões; verificar produtos recebidos; realizar triagem de lotes, organização e manutenção do estoque através de relatórios diários; realizar contagem do material estocado e preenchimento diário de planilhas.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Oeste de Manaus; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o estoquista, gerente ou coordenador de estoque responsável; prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos; receber mercadorias e realizar a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas por telefone e aplicativo WhatsApp; e documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos das vendas; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Funilaria e Pintura

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter noções de mecânica, funilaria, solda e tapeçaria; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar em tarefas de pintura, lanternagem e manutenção geral, removendo portas, forros, carpetes, bancos e acessórios externos; zelar pelos veículos, equipamentos, maquinários, ferramentas e materiais sob seus cuidados; executar pequenos serviços de mecânica e elétrica básica.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Vendas Comercial

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – planejar vendas, atender clientes e coletar indicadores do mercado consumidor; supervisionar a rotina da equipe de vendas; recrutar, treinar e avaliar profissionais de vendas de produtos e serviços; apresentar à gerência os resultados das metas de vendas.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Cumim

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar clientes; anotar pedidos e servir alimentos e bebidas; prestar suporte ao garçom.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 59

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Máquina Sacoleira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – operar máquina sacoleira; verificar o balão, solda, alça e ajuste de tamanho.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em ciências contábeis ou economia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – emitir notas fiscais e saídas e entradas em geral; elaborar e enviar DCR’S RFB; desembaraço de notas SEFAZ; prestar suporte no fechamento fiscal, na apuração de impostos e outros; acompanhar PIN entrada e Saída SUFRAMA, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote office e documentação completa;

Atividades – realizar pagamentos; fazer o controle de contas a pagar e de tesouraria como um todo; controlar fluxos de caixa; acompanhar extratos bancários; realizar balanços financeiros; preparar relatórios e apoiar o setor de contabilidade no pagamento de tributos.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – liderar equipe nos processos de produção; interpretar ordens; programar máquinas; analisar relatórios diários para identificar desvios dos padrões e providenciar correções, garantindo o cumprimento das metas, eficiência e volume de fabricação.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquina de Envasar Líquido

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar máquinas e local de trabalho para empacotar e envasar; embalar produtos e acessórios; enfardar, separar, conferir, pesar e prensar produtos; realizar pequenos reparos em máquinas, identificando falhas e substituindo pequenas peças.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquina de Etiquetar

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – enfardar, separar, conferir, pesar e prensar produtos; realizar pequenos reparos em máquinas, identificando falhas e substituindo pequenas peças.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Técnico em Qualidade

Escolaridade – cursando ensino técnico em qualidade;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office e documentação completa;

Atividades – executar montagens de componentes em gabinetes.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Inspetor da Qualidade

Escolaridade – ensino técnico completo em qualidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área da indústria e no sistema Totvs; conhecimento intermediário em editor de planilhas (Excel) e conhecimentos técnicos específicos da área; e documentação completa;

Atividades – inspecionar o recebimento e organizar o armazenamento e movimentação de insumos; verificar conformidade de processos; liberar produtos e serviços; trabalhar de acordo com normas e procedimentos técnicos, de qualidade e segurança.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 59

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em amanhar peixes e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – escolher, preparar e conservar peixes.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste ou bairros adjacentes ao Distrito Industrial; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cortar grama, podar arbustos e árvores; operar equipamentos como roçadeira e assoprador de folhas, para manter todas as calçadas e entradas do edifício limpas e seguras; executar a manutenção regular e pequenos reparos nos equipamentos e ferramentas, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Coordenador de Operações Turísticas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter inglês avançado; disponibilidade de horário para dormir no local; e documentação completa;

Atividades – coordenar a área operacional, serviços, restaurantes, alimentos e bebidas; promover vendas de produtos e serviços; administrar pessoal e recursos financeiros e gerenciar compras.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Controlador de Praga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; veículo próprio; cursos de Segurança do trabalho, meio ambiente, NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o controle de pragas e vetores; fazer limpeza de caixas d’água conforme cronograma de serviços; verificar e conferir documentações de clientes emitidas, preencher os laudos de execução de serviços realizados; fazer checklist de veículos e preencher planilhas de controle de manutenção; cuidar e zelar pela limpeza e organização de veículos e EPI’s no final do expediente; observar a correta utilização dos equipamentos e produtos a serem utilizados, observando os critérios e cuidados na manipulação e demais atividades do cargo; realizar trabalho em altura e espaço confinado.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – supervisionar as rotinas do restaurante; acompanhar abertura e fechamento de caixa; realizar inventário; controlar equipamentos, utensílios e mercadorias.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – anotar pedidos; servir alimentos e bebidas em restaurantes e outros estabelecimentos; apresentar o cardápio ao comensal, consultando-o sobre as preferências e fazendo-lhe sugestões, para auxiliá-lo na escolha dos pratos.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Marketing

Escolaridade – ensino superior cursando marketing;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter pacote Office avançado; conhecimento das atividades; e documentação completa;

Atividades – elaborar estratégias para desenvolvimento de materiais promocionais e campanhas em mídias online e offline; realizar pesquisas de mercado e analisar comportamento do consumidor para atender as necessidades dos clientes e criar novos produtos ou serviços; prestar suporte na organização de feiras, eventos e exposições.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; veículo próprio (moto); disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – entregar uma ampla variedade de itens; cumprir rotas e cronogramas de entrega; carregar, descarregar, preparar, inspecionar e operar o veículo de entrega.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Conferente de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir em bairros próximos ao Tarumã; ter experiência em verificação, recebimento, conferência e separação de produtos em estoque; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – verificar, receber, separar e embalar produtos e materiais dentro do estoque; lançar produtos no sistema, colocar os dados em planilhas e preparar relatórios para diversos setores; realizar inventários.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos voltados para a função; experiência com veículos de linha pesada; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar equipamentos de refrigeração e ventilação em ônibus e micro-ônibus, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Monitoramento CFTV

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de CFTV e documentação completa;

Atividades – monitorar as câmeras de CFTV e lidar com a mesa controladora; manter o monitoramento constante durante todo o período de trabalho; manter o controle de acesso e segurança, dentre outros critérios estabelecidos.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Engenharia Civil

Escolaridade – cursando ensino superior;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar cursando a partir do 4° período; ter conhecimento avançado em pacote Office, editor de planilhas Excel e

Revit; e documentação completa;

Atividades – realizar relatórios técnicos e ajuste de projetos no Revit; fazer orçamentos de materiais.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar, manter e reparar equipamentos mecânicos; executar manutenção preventiva e corretiva de maquinário.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar, ajustar, instalar, manter e reparar aparelhos e equipamentos elétricos, como motores, dínamos, instrumentos, aparelhos transmissores e receptores de sinais, equipamentos auxiliares e aparelhos de controle e regulagem de corrente.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Micro-Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Direção Defensiva e Transporte Coletivo de Passageiros; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o embarque e desembarque de passageiros; prestar orientação quanto aos procedimentos internos do veículo; executar procedimento para garantir a segurança e conforto dos passageiros.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviços de coleta de resíduos.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Compras

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração ou logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar compras de materiais e suprimentos; negociar com os fornecedores, visando as melhores condições de preços, qualidade, prazos de pagamento e entrega; desenvolver e acompanhar relatórios para análise da performance de fornecedores.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Controlador de Frota Rodoviária

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – administrar e controlar a frota de veículos no transporte; supervisionar atividades de motoristas e auxiliares; checar e inspecionar documentação de motoristas e de veículos; inspecionar condições de veículos e cargas; preencher e emitir documentos fiscais e de controle.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – coletar e entregar documentos, valores, mercadorias e encomendas; realizar serviços de pagamento e cobrança; roteirizar entregas e coletas; localizar e conferir destinatários e endereços; emitir e coletar recibos do material transportado; preencher protocolos; conduzir e consertar veículos.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos e coletar folhas secas; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes; abastecer os ambientes com materiais.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços em alvenaria, concreto e demais materiais, seguindo orientações de desenhos, esquemas e especificações; utilizar técnicas, instrumentos apropriados e processos específicos da área, com o objetivo de construir, reformar ou realizar reparos em edifícios e estruturas similares.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções, com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 10

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral; executar limpeza de áreas administrativas, áreas de passagem e áreas externas; realizar outras tarefas compatíveis com a natureza da função.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Montador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar montagens de componentes e conexão de fiação, soldando e encaixando as peças nos gabinetes.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em solda elétrica de ferragens; cursos de eletricidade de baixa tensão e NR-35 atualizados; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços ligados à área civil (trabalho em altura), cumprindo normas de segurança na conservação e recuperação de telhados, calhas, fachadas, de edifícios e interiores de marcenaria, mecânica, hidráulica, elétrica e serviços gerais.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Estoque – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no processo de controle de entrega e roteirização; e documentação completa;

Atividades – distribuir pastas com documentação aos entregadores de acordo com as rotas ideias dos fretes diários; realizar devoluções, inventários cíclicos, acompanhamento de fechamento de cargas, entre outros.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar processos administrativos e comerciais que acontecem antes, durante e depois da venda dos produtos; prestar atendimento ao cliente e realizar serviços administrativos.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Servente de Obras – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar demolição de edifícios, preparação de canteiros, limpeza da área de construção, entre outros.

Disponível até 06/05/2024 ou encerramento da vaga.