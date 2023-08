Sine Manaus oferta 278 vagas de emprego nesta sexta-feira (11)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 278 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira, 11/8, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido em virtude de reforma no espaço, e orienta os cidadãos a comparecerem, preferencialmente, ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 44

1 vaga – Técnico de Manutenção de Produtos Eletrônicos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de informática básica;

Atividades – fazer conserto, reparo de produtos, troca expressa, e garantia; conhecimento dos produtos Intelbras; atender clientes e conhecer o código do consumidor, pacote office;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – mapear oportunidades de negócio; elaborar e apresentar propostas comerciais; organizar pedidos; acompanhar entrega de produtos; negociar preços e prazos; redatar contratos; visitas de pós-venda;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Agente de Portaria – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de agente de portaria atualizado;

Atividades – zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificar, orientar e encaminhar para os lugares desejados; escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa do segmento eletroeletrônico: montagem de placas, embalagem em processos de linha de produção, controle de qualidade;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Monitor Externo de Alarmes

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter carteira nacional de habilitação “AB”;

Atividades – instalar, inspecionar e ativar sistemas eletroeletrônicos de segurança, montar e conectar equipamentos cabeados e sem fio para instalações, ajustar parâmetros elétricos e lógicos dos equipamentos, realizar testes e corrigir falhas; monitorar sistemas eletrônicos de segurança e realizar inspeção técnica do local do evento. Planejar serviços de instalação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos de segurança, interpretar ordens de serviço, desenhos e cronogramas de projetos; realizar manutenções preventiva e corretiva dos sistemas e elaborar documentos técnicos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalho braçal;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar e fixar mercadorias e cargas em caminhões e vagões; entregar e coletar encomendas; manusear cargas especiais; reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados; operar equipamentos de carga e descarga; conectar tubulações às instalações de embarque de cargas; estabelecer comunicação, emitir, receber e verificar mensagens, notificando e solicitando informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter carteira nacional de habilitação “B” e curso de informática básica;

Atividades – fazer visitas operacionais, participar de reuniões operacionais, fiscalizar o posto de serviço, fazer a supervisão de equipes, controlar escalas de trabalho, fazer cumprir cronograma de atividades, desempenhar rotinas administrativas comuns;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro de flores;

Atividades – dominar de redes sociais; fotografia básica, divulgação e atendimento via ifood, produção de conteúdo;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro de Flores;

Atividades – atender aos pedidos dos clientes para a venda de pães e buffet: acolhe o pedido, presta informações sobre o produto, separa, pesa, embala e precifica, organizar os produtos nas prateleiras, agindo com cordialidade e presteza visando a satisfação do cliente;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro de flores;

Atividades – higienizar e organizar o ambiente de trabalho; preparar lanches e pratos rápidos na lanchonete da loja (x-salada, tapiocas, sanduíches diversos);

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona centro sul de Manaus;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação, montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de informática avançada, boa comunicação;

Atividades – gerenciamento de documentos, realização de controles financeiros, suporte ao setor de recursos humanos, entre outras atividades. Além disso, ele é responsável por auxiliar outros profissionais da empresa em suas tarefas diárias;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – impulsionar e melhorar o desempenho de uma marca ou mercadoria, estimulando a compra pelo cliente; ir campo executar as estratégias de marketing de vendas de uma empresa;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 48

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – trabalhar na preparação e desenforme de bolos e tortas, caldas, recheios e coberturas, lavagem de louça, limpeza de cozinha, recebimento de mercadorias e controle de estoque; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de massas para a produção de pães e sobremesas e na montagem de pratos; auxiliar na produção de bolos e doces; preparar decoração, recheios e coberturas.

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento ao cliente online e presencial; prospectar novos clientes e rotinas administrativas em geral;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em telemarketing;

Atividades – realizar atendimento a clientes; negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos e/ou serviços; controlar os pedidos dos clientes, qualidade dos produtos e prazo de entrega estabelecido;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Operador de Telemarketing Receptivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas no atacado;

Atividades – atender usuários, oferecer serviços e produtos, prestar serviços técnicos especializados; realizar pesquisas; fazer serviços de cobrança e cadastramento de clientes, sempre via tele atendimento, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados para captar, reter ou recuperar clientes;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com desossa;

Atividades – abater bovinos e aves, controlar a temperatura e velocidade de máquinas; preparar carcaças de animais (aves, bovinos, caprinos, ovinos e suínos), limpar, retirar vísceras, depilar, riscar pequenos cortes e separar cabeças e carcaças; tratar vísceras limpando e escaldando; preparar carnes para comercialização desossando, identificar tipos, marcar, fatiar, pesar e cortar; realizar tratamentos especiais em carnes, salgando, secando, prensando e adicionando conservantes; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em conciliação bancária e curso de Informática Avançada ou Excel Avançado;

Atividades – organizar documentos e efetuar sua classificação contábil; gerar lançamentos contábeis; auxiliar na apuração dos impostos; conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo; emitir notas de venda e transferência, entre outras; realizar o arquivo de documentos;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagem e rota; efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender aos clientes que chegam nas dependências da loja; cumprir com metas de vendas determinadas pelo supervisor e

auxiliar na organização da loja;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica e residir nas proximidades do bairro Grande Vitória;

Atividades – registrar todos os produtos comprados e informar o valor a ser pago pelo cliente, recebendo do mesmo o dinheiro;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar equipe, participar do processo de produção de pães e salgados, passar relatórios de uso e consumo e realizar treinamento de conservação e preparo dos produtos;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando técnico, tecnólogo ou superior em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiências na área de compras, setor fiscal, Sefaz, Suframa, ICMS, Pins e Confins;

Atividades – auxiliar nos processos de compras de materiais para empresa; emitir pedidos e notas fiscais; realizar cotação e acompanhar os prazos de entrega, qualidade dos produtos;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – repor e arrumar as mercadorias em prateleiras; organizar e abastecer as gôndolas de produtos; prestar atendimento aos clientes; indicar a posição de mercadorias; e decidir os locais mais adequados para expor os materiais;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparam cargas e descargas de mercadorias para embarque; movimentam e fixam mercadorias; entregam e coletam encomendas; manuseiam cargas especiais; preparam embalagens; operam equipamentos de carga e descarga;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente; desossar e executar corte especial das carnes;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Balcão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento de mesa, organização do salão, limpeza de bandeja, secagem e organização de talheres;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ser comprometido e organizado;

Atividades – realizar a limpeza, organização de estoque; recolher louças, lavagem dos banheiros e organização do setor;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em venda de medicamentos no atacado;

Atividades – prospectar clientes; realizar apresentações; enviar propostas comerciais; negociar e fechar a venda;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar atividades relacionadas à venda de produtos ou serviços externos; comercializar produtos da maior empresa do Brasil em Internet, TV, Telefone Fixo e Móvel; elaborar propostas e prospecção de novos clientes;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Contabilidade

Escolaridade – cursando ensino superior em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiências na área de compras, setor fiscal, Sefaz, Suframa, ICMS, Pis e Cofins;

Atividades – auxiliar nos processos de compras de materiais para empresa; emitir pedidos e notas fiscais; realizar cotação e acompanhar os prazos de entrega, qualidade dos produtos;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar separação de materiais; entregar, conferir, organizar e contar mercadorias;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 1

1 vaga – Eletricista de Autos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com elétrica geral em caminhões e máquinas pesadas;

Atividades – planejar serviços de instalação e manutenção elétrica em veículos, estabelecendo cronogramas e estimando prazos; instalar sistemas e componentes; elaborar leituras e esquemas, interpretá-los e corrigi-los; conectar cabos aos equipamentos e acessórios e testar o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para operação; realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva, inspecionando visualmente máquinas e equipamentos, diagnosticar defeitos eletroeletrônicos, desmontar, reparar, lubrificar, substituir e montar componentes, ajustar componentes e peças e simular o funcionamento de componentes e equipamentos; elaborar documentação técnica, cumprir normas de segurança, meio ambiente e saúde e realizar com qualidade as instalações eletroeletrônicas;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 146

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de MOPP e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; residir nas proximidades ou na zona Leste de Manaus;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – gerenciar as atividades de tele atendimento, como distribuição de tarefas à equipe, acompanhamento de procedimentos e regras para um melhor atendimento ao cliente e elaboração de relatórios estatísticos; propor medidas para a correção e prevenção de problemas, entre outras atividades relativas à função.

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas.

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações.

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Pedreiro de Fachada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares; verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas.

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Montador de Andaimes

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem e desmontagem de andaimes e suportes de acordo com o projeto específico na construção civil; verificar e conferir a qualidade dos equipamentos necessários a cada modelo de andaime.

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Rejuntador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar argamassas e epóxi; aplicar rejunte em paredes, pisos e fachadas; aplicar juntas especiais movimentação e dessolidarização, realizar o acabamento (frisar juntas), limpar o rejuntamento e operar equipamento de acesso por corda; especificar materiais, medir a área de serviço e calcular quantidade de materiais.

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelos acabamentos da construção; fazer aplicação de azulejos, revestimentos cerâmicos e porcelanatos em paredes e pisos.

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino superior completo em engenharia elétrica;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – programar e supervisionar os serviços de instalação, paradas de máquinas para manutenção preventiva e corretiva, visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos; elaborar os projetos de desenvolvimento de dispositivos para máquinas e equipamentos;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como Bombeiro Civil;

Atividades – participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança do trabalho; realizar diagnóstico da situação de SST da instituição; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no final de semana e feriado; morar próximo ao bairro São Jorge;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo, entre outras atividades correlatas;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em Iranduba;

Atividades – efetuar trabalhos de carpintaria, cortando, armando, instalando e reparando peças de madeira, utilizando ferramentas manuais e mecânicas;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com roçagem de jardins e gramados;

Atividades – realizar a preparação de solo para plantio de gramas e mudas, limpar e conservar jardins, liderar equipes;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com confeitaria;

Atividades – planejar a produção e preparar massas de pão, macarrão e similares; fazer pães, bolachas e biscoitos, fabricar macarrão; confeitar doces, preparar recheios e confeccionar salgados; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – criar e elaborar pratos e cardápios, atuar direta e indiretamente na preparação dos alimentos; gerenciar brigada de cozinha e planejar as rotinas de trabalho; pode gerenciar, ainda, os estoques e atuar na capacitação de funcionários;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em Nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades; planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional; atuar em conformidade ao manual de boas práticas;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão Truck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – transportar produtos acabados e matérias-primas de e para fábricas ou centros de varejo e distribuição; inspecionar veículos quanto a itens mecânicos e problemas de segurança e realizar a manutenção preventiva; planejar rotas e cumprir os horários de entrega;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – diariamente realizar a limpeza das dependências da empresa utilizando-se de material (desinfetante, cera, removedores, etc.) e equipamento específico (vassoura, pá, aspirador de pó, etc.): remove o pó dos móveis, faz a varredura do piso, aspira detritos, limpa ou lava vidros e janelas, remove o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais (sabonete, papel higiênico, papel toalha, etc);

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 39

10 vagas – Atendente de Lanchonete – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; realizar higienização de utensílios.

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Ajudante Geral – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável pelo auxílio imediato em diversas funções de uma empresa e também garante o suporte necessário ao cliente. Além disso, esse profissional esclarece as dúvidas, realiza carga e descarga de mercadorias, serviços de manutenção e de limpeza;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atividades de limpeza na área externa e interna da empresa;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Frentista – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por abastecer veículos, fazer o atendimento de clientes, auxiliar com o pagamento dos serviços prestados, e ajudar na limpeza e manutenção de veículos;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – limpar e manter limpo ambientes internos e externos, executando limpeza unida e limpeza seca; limpar e conservar limpo banheiros e outros ambientes de higiene pessoal; executar a coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas, buscando contribuir para manter o ambiente agradável, além de fazer a limpeza de cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes, abastecer os ambientes com materiais;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Ônibus – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, curso de Transporte Coletivo de Passageiros (TCP) e Direção Preventiva atualizado;

Atividades – transportar veículos com cargas ou pessoas, parar itinerários definidos, podendo ser também o responsável por elaborar as rotas de transporte;

Disponível até 11/8/2023 ou encerramento da vaga.

