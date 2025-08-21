A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Sine Manaus oferta 312 vagas de emprego nesta sexta-feira

Atendimento ocorre das 8h às 14h em duas unidades do Sine Manaus; candidatos devem apresentar documentos originais e currículo atualizado.

Por Beatriz Silveira

21/08/2025 às 21:44

Notícias de Manaus – O Sine Manaus disponibiliza, nesta sexta-feira (22), 312 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. O atendimento será realizado das 8h às 14h, nos postos da instituição.

Os candidatos podem validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) por meio do aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessando o site oficial. Para participar da pré-seleção, concorrer a uma das vagas ou obter orientações sobre cadastro, seguro-desemprego e uso da carteira digital, é necessário comparecer presencialmente a um dos postos de atendimento.

Os endereços disponíveis são:

  • Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul;

  • Shopping Phelippe Daou, localizado na Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Para participar, o candidato deve apresentar documentos originais, incluindo RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e de residência, além do comprovante de vacinação contra a Covid-19, currículo atualizado e, se possível, certificados de cursos de qualificação.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi, reforça a importância de manter os cadastros atualizados, principalmente após a conclusão de novas formações. Em algumas vagas específicas, podem ser exigidos documentos ou certificados adicionais, que devem ser verificados nos “Requisitos Obrigatórios” descritos nas oportunidades.

A Semtepi destaca ainda que a divulgação de vagas segue o que prevê a Constituição Federal e a CLT, não podendo haver discriminação quanto a sexo, idade, cor ou estado civil.

Outra orientação importante é quanto ao acesso aos postos de atendimento, que exige vestimenta adequada. Não é permitida a entrada com bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas ou chinelos.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

