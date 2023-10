Sine Manaus oferta 462 vagas de emprego nesta segunda-feira (09)

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 462 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 9/10, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br, para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido em virtude de reforma no espaço, e orienta os cidadãos a comparecerem, preferencialmente, ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 95

2 vagas – Técnico em Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo ou técnico em refrigeração;

Experiência – não é necessário;

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificar materiais e acessórios; instalar equipamentos de refrigeração e ventilação.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo ou técnico em refrigeração;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações; avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento; realizar testes finais em equipamentos.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – servir alimentos e bebidas aos clientes; recolher travessas, talheres e outros recipientes desocupados, encaminhando para lavagem e secagem; preparar a mesa de refeições, dispondo em ordem pratos, copos, talheres e guardanapos.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Telemarketing Ativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter trabalhado em áreas de vendas e ser de telemarketing ativo;

Atividades – realizar contato com clientes para vender produtos e serviços; estabelecer contato de relacionamento com os clientes; desejável ter trabalhado em distribuidoras de gênero alimentício, materiais de expediente, papelaria ou produtos de limpeza.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área do comércio;

Atividades – auxiliar nas atividades de manutenção e conservação das instalações de alvenaria, elétricas, mecânicas e hidráulicas; ajudar nos serviços de reparos mecânicos e elétricos em equipamentos; realizar manutenções corretivas e preventivas.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em aparelho móvel (celular) e em técnicas de vendas;

Atividades – realizar captação e prospecção de clientes em lojas parceiras com o objetivo de obter o maior número de cadastros possíveis; despertar o interesse dos clientes em conhecer o produto UME; identificar o perfil do cliente para apresentar o produto da forma mais adequada às suas necessidades; fortalecer o relacionamento e encantar o cliente na abordagem; executar os procedimentos de abordagem e cadastro com segurança e espontaneidade, conforme procedimentos da empresa; garantir a melhor experiência de cadastro para o cliente UME.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – dar suporte à produção; atuar nas atividades de Envase, Sopro, Visorista e Xaporaria; auxiliar os operadores de produção desde a entrada dos insumos à finalização do processo produtivo com a saída dos produtos para o estoque.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Administrador de Empresas

Escolaridade – ensino superior completo em administração;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter informática avançada e disponibilidade para trabalhar com recursos humanos;

Atividades – planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional; prestar consultoria administrativa a organizações e pessoas.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Contabilidade

Escolaridade – ensino técnico ou superior completo em contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter informática básica;

Atividades – atuar na rotina Administrativa do Serviço de Trabalho Temporário.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Agente de Portaria atualizado; residir no bairro Tarumã-Açu ou proximidades ou ter veículo próprio;

Atividades – zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando para os lugares desejados; escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; residir no bairro Tarumã-Açu ou proximidades e ter veículo próprio;

Atividades – dirigir e manobrar motocicletas; transportar cargas; efetuar pagamentos e recebimentos no desempenho das atividades; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade, residir no bairro Tarumã-Açu ou proximidades e ter veículo próprio;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar, remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar cargas e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte; as atividades devem ser desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Apoio Logístico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-12;

Atividades – responsável pelo setor de embalagem de pallets; liberação dos produtos acabados; tratamento do produto ou material do processo fora de controle; preservação do produto e dos materiais utilizados na produção.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Montador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – efetuar a montagem de equipamentos de acordo com o modelo, especificações, instruções e peças do conjunto a ser produzido, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de vendas no comércio de motocicletas; residir na zona Norte de Manaus;

Atividades – realizar a organização da loja; auxiliar na venda de produtos, no controle de estoque, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva, instalações elétricas e hidráulicas de imóveis.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças, dando-lhes o acabamento necessário, usando as ferramentas certas e seguindo desenhos e instruções; analisar a peça ser fabricada, consultando os desenhos, modelos, especificações e outras instruções.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus e proximidades;

Atividades – manter o almoxarifado organizado; responsável pelo recebimento, estocagem, distribuição, registro e inventário de matérias-primas e mercadorias adquiridas ou confeccionadas na universidade; utilizar recursos de informática; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus e proximidades;

Atividades – preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos e demais peças, limpando e arrumando de acordo com instruções; auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de suas tarefas; zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 106

40 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e serviços.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – organizar, repor, conservar e precifica os produtos de um estabelecimento.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; experiência na área de vendas de varejo e atacado e com atendimento ao cliente;

Atividades – recepcionar clientes na entrada da loja; ajudar clientes na escolha dos produtos e informar sobre preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente e recomendar produtos; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Fiscal de Loja, disponibilidade de horário e experiência no comércio;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias em lojas; identificar movimentos de pessoas suspeitas. fiscalizar e cumprir as normas de segurança e procedimentos da loja.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em refrigeração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção em geral de ar-condicionado e bebedouros industriais;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – coordenar os funcionários na elaboração de refeições; administrar e controlar a reposição e abastecimento de alimentos; acompanhar os recursos financeiros do restaurante.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; fazer abertura e fechamento de caixa, processar e receber pagamentos e emitir notas fiscais.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor do Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de vendas no comércio de motocicletas; residir próximo aos bairros Cidade Nova ou Nova Cidade;

Atividades – organizar a loja, auxiliar na venda de produtos e no controle de estoque, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo do comércio;

Atividades – responsável por fazer a gestão do estoque, receber mercadorias e conhecer a localização de cada produto.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 201

200 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidrossanitária, de pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 38

5 vagas – Operador de Betoneira

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – programar produção e fornecimento de concreto e misturar seus agregados; preparar o ambiente, equipamentos de trabalho e insumos do concreto; descarregar e bombear o concreto.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Motorista de Ônibus Especial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” remunerada, curso de TCP e Direção Preventiva atualizado;

Atividades – transportar veículos com cargas ou pessoas, para itinerários definidos, podendo ser também o responsável por elaborar as rotas de transporte; vaga estendida para Pessoa com Deficiência (PcD).

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Desenvolvimento de Software

Escolaridade – ensino técnico completo em informática ou mecatrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar auxiliando no desenvolvimento, construção, implantação e manutenção de sistemas de processamento de dados, gerando logicamente as aplicações informatizadas, estabelecendo o fluxo e os procedimentos necessários para a transformação dos dados de entrada no processo requerido pelo usuário e software utilizado, de maneira eficiente, segura e de acordo com os objetivos estabelecidos.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chapeiro de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – responsável por operar e manusear a chapa; organizar e auxiliar nos cuidados do ambiente e chapa, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino Superior cursando administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – auxiliar no fechamento de folha, rescisão e encargos, entre outras atividades correlatas;

Atividades – auxiliar no fechamento de folha, rescisão e encargos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Digitador

Escolaridade – ensino superior em marketing completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – transcrever informações de documentos físicos ou digitais para um sistema computacional, garantindo precisão e agilidade no processo.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AE” dentro do prazo de validade; ter cursos de MOPP e Direção Defensiva; ter noções básicas em Mecânica;

Atividades – transportar produtos acabados e matérias-primas para fábricas ou centros de varejo e distribuição; inspecionar veículos quanto a itens mecânicos e problemas de segurança; realizar manutenção preventiva; planejar rotas e cumprir os horários de entrega.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Operações

Escolaridade – ensino superior completo em gestão de pessoas ou áreas correlatas;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em gestão de pessoas e contrato, disponibilidade para viagens e trabalho sob escala 12×8;

Atividades – efetuar o planejamento, controle e execução dos serviços de operações; elaborar planos de ação para alcance de metas em indicadores de desempenho da operação; supervisionar equipes e monitorar o desempenho dos colaboradores das áreas de controle da operação; auxiliar a direção de operações na tomada de decisões; supervisionar frotas e equipes de motoristas, cobradores e pessoal de planejamento operacional.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Agente de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com instalações de câmeras em veículos e sensor de ré, disponibilidade para viagens e trabalho sob escala 12×8;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – investigar acidentes; selecionar metodologia para investigação de acidentes; analisar causas de acidentes; propor recomendações técnicas e verificar sua eficácia.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer concretagem de piso, reparo em calçada, revestimento em cerâmica, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Telemarketing Ativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter trabalhado em áreas de vendas e ser de telemarketing ativo;

Atividades – realizar contato com clientes para vender produtos e serviços; estabelecer um contato de relacionamento com clientes; desejável ter trabalhado em distribuidoras de gênero alimentício, materiais de expediente, papelaria ou produtos de limpeza.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Pavimentadora

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no município de Eirunepé (AM);

Atividades – realizar manutenção básica de máquinas pesadas; operar máquinas; remover solo e material orgânico bota-fora; drenar solos e executar construção de aterros.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “D” dentro do prazo de validade; residir nas proximidades ou na zona Leste de Manaus; ter curso de MOPP;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte; as atividades devem ser desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área;

Atividades – criar projetos de comunicação visual (materiais online e offline, páginas de internet, anúncios, outdoors e panfletos); preferencialmente residir próximo ao bairro Zumbi dos Palmares.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino técnico completo ou incompleto em eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35, conhecimento em solda e elétrica básica; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar atividades simples na área de Eletrônica; dar suporte às áreas que exigem conhecimentos básicos Eletrônicos, como Eletromecânica e Automação, trabalhando sob a supervisão de um Técnico ou Engenheiro Eletrônico.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Barista

Escolaridade – ensino superior incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – apresentar o cardápio de bebidas aos clientes; fazer recomendações conforme as preferências dos clientes; fazer vendas de itens especiais associados; anotar pedidos.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva em sistemas hidráulicos e pneumáticos, desmontando, montando, recuperando ou substituindo peças e máquinas.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção corretiva e preventiva em sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva em motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 ou NR-35 atualizados;

Atividades – identificar instalações hidrossanitárias, esgoto a vácuo e aquecedores a gás; executar instalações hidrossanitárias e de esgoto a vácuo em PVC, CPVC, cobre e ferro, e de bombas do sistema hidrossanitárias e esgoto a vácuo; montar, instalar e reparar circuitos elétricos de baixa tensão em geral; consertar motores de bombas; avaliar e instalar equipamentos elétricos; realizar manutenção preventiva em subestações de média tensão; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos; realizar inspeções rotineiras com elaboração de relatórios; realizar outras atribuições inerentes à função.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Pista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “B” ou “D” dentro do prazo de validade; ter curso de inglês avançado;

Atividades – recepcionar clientes, tripulação e demais visitantes no balcão de atendimento, hangar e aeronave, encaminhando-os para a sala vip; controlar os horários de pousos e decolagens; gerir informações sobre voos e passageiros; desejável estar cursando ensino superior.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Pista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com manobra de equipamentos pesados e Carteira Nacional de Habilitação categorias “D” ou “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar movimentação de aeronaves em solo (reboque e pushback); receber, sinalizar e balizar aeronaves, com auxílio de raquete e lanterna; auxiliar no atendimento a passageiros e tripulantes.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 22

14 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – garantir suporte administrativo e operacional às demais áreas da empresa, com atendimento telefônico, organização de arquivos, envio de documentos, gestão de planilhas, entre outros.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vigia – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de formação, como Agente de Portaria ou Vigilante atualizados;

Atividades – exercer vigilância nas entidades, rondando suas dependências e observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – varrer, aspirar, lavar e secar pisos, remover pó e sujeiras de superfícies, limpar banheiros e sanitários, retirar o lixo e manter a organização dos ambientes.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – conduzir clientes até a mercadoria desejada; fracionar, contar, pesar e embalar mercadorias; checar lista de mercadorias em promoção para planejamento de exposições semanais; verificar a necessidade de abastecimento dos produtos promocionais na entrada da loja; realizar o abastecimento das gôndolas e manter os produtos frenteados; verificar alterações de preço na lista de produtos diárias e manter local de trabalho limpo e organizado.

Disponível até 9/10/2023 ou encerramento da vaga.

