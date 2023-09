Sine Manaus oferta 485 vagas de emprego nesta segunda-feira (25)

Manaus/AM – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 485 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 25/9, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS), no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, ou acessar o site http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido em virtude de reforma no espaço, e orienta os cidadãos a comparecerem, preferencialmente, ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 62

1 vaga – Operador Multifuncional – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – preparar, ajustar e operar máquinas de produção; garantir a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência e padrões estipulados; manter a limpeza das máquinas e a organização do setor.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego (carteira branca);

Atividades – prestar atendimento ao cliente; realizar, acompanhar e finalizar vendas, como vendas com margem e de serviços financeiros, recebimento de pagamento, demonstração de produtos, entre outros. Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento; informar sobre as qualidades e vantagens da aquisição; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, como troca de mercadorias, abastecimento de veículos e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados, preservando o estoque limpo e organizado; empacotar e desempacotar produtos; realizar expedição de materiais e produtos; providenciar despachos e auxiliar no processo de logística.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Montador de Estrutura Metálica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem e desmontagem de estruturas metálicas; interpretar desenhos técnicos; fazer soldagem de peças; realizar visitas técnicas.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Montagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na montagem e desmontagem, carregar e descarregar estruturas metálicas e outros materiais de eventos.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Trabalhador Rural

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no KM 30, BR-174;

Atividades – alimentar e manejar bovinos, bubalinos, eqüinos, asininos e muares, na pecuária de animais de pequeno porte; sob orientação de veterinários e técnicos, cuidar da saúde e auxiliar na reprodução dos animais; realizar tratos culturais em forrageiras, pasto e outras plantações para ração animal.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – vender produtos e serviços em residências e escritórios; planejar e discutir metas e estratégias de vendas; contatar, visitar e entrevistar clientes; demonstrar produtos; avaliar o perfil dos clientes e fechar contratos de vendas; orientar, informar e visitar clientes no pós-venda; acompanhar entrega de produtos; requisitar manutenção de produtos; relacionar-se com setores da empresa.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Compras

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por comprar insumos e materiais, para garantir o pleno funcionamento da produção da empresa.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos; receber mercadorias e realizar a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis; realizar arrumação ou remoção de móveis e utensílios nas dependências do local; executar tarefas correlatas às descritas.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego (carteira branca);

Atividades – fazer abertura e fechamento de caixa; processar e receber pagamentos; emitir notas fiscais.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego (carteira branca);

Atividades – promover produtos e serviços; organizar a exposição dos produtos nos pontos de venda de acordo com layout estabelecido pela empresa; realizar limpeza e arrumação dos equipamentos (freezers) de comodato da empresa; organizar o ponto de venda, tabela de preços e promotorias diversas.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar lançamentos sobre o fluxo de caixa (faturamento x contas a receber); gerenciar contas a receber; elaborar relatórios financeiros e atividades administrativas; prestar apoio necessário nas tarefas administrativas (controle de estoque e arquivamentos de documentos) e financeiras da empresa junto à gerência financeira; atuar na retaguarda comercial com relatórios de contas a receber, contas inadimplentes, faturamento e cobrança.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego (carteira branca);

Atividades – realizar atendimento a clientes via telefone, para vendas de produtos e manutenção da carteira de clientes ativa; prospectar novos clientes, através do mapeamento de mercado, via telefone, e-mail, internet e outros; identificar segmentos através de contatos nas regiões; emitir faturamento das vendas diárias; acompanhar todo o processo de pós-venda, desde a abertura do pedido até a distribuição.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Faxineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente (pátio, escritórios, instalações, banheiros e outros).

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Motorista de Ônibus Especial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” remunerada, curso de TCP e Direção Preventiva atualizado;

Atividades – transportar veículos com cargas ou pessoas, para itinerários definidos, podendo ser também o responsável por elaborar as rotas de transporte; vaga estendida para Pessoa com Deficiência (PcD).

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-11 e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” atualizados;

Atividades – manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Santa Etelvina, Tarumã, Novo Israel, Viver Melhor ou Terra Nova; ter laudo atualizado;

Atividades – atuar no processo final da elaboração de produtos.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 122

1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de administração, compras e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; atuar na área de captação de recursos, planejando e implementando estratégias de captação e contato com doadores e parceiros.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; fazer abertura e fechamento de caixa, processar e receber pagamentos e emitir notas fiscais.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica; saber trabalhar em equipe; ter habilidade com redes sociais; ter iniciativa e inteligência emocional; ser ágil, organizado e comunicativo.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica; saber trabalhar em equipe; ter iniciativa, inteligência emocional e senso de urgência; ser ágil e organizado.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar como um suporte ao setor, realizando tarefas mais operacionais e burocráticas, como escanear e tramitar documentos de admissão e demissão, realizar homologações e preencher dados em planilhas.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; experiência na área de vendas de varejo e atacado e com atendimento ao cliente;

Atividades – recepcionar clientes na entrada da loja; ajudar clientes na escolha dos produtos e informar sobre preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente e recomendar produtos; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Fiscal de Loja, disponibilidade de horário e experiência no comércio;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias em lojas; identificar movimentos de pessoas suspeitas. fiscalizar e cumprir as normas de segurança e procedimentos da loja.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Costureiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organizar o local de trabalho; preparar máquinas e amostras de costura; operar máquinas de costura na montagem em série de peças do vestuário, em conformidade com normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – mapear oportunidades de negócios; elaborar e apresentar propostas comerciais; organizar pedidos e acompanhar entrega de produtos; negociar preços e prazos, redigir contratos e realizar visitas de pós-venda.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em refrigeração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção em geral de ar-condicionado e bebedouros industriais;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Educandos;

Atividades – realizar separação de materiais; entregar, conferir, organizar e contar mercadorias.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas, cortes normais e especiais.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber clientes na entrada; prestar informações aos clientes sobre os serviços por telefone, e-mail ou presencialmente.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Esteticista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar no tratamento de embelezamento corporal, facial e capilar, como limpeza de pele, hidratação, massagens, drenagem linfática e aplicação de cosméticos.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar e prestar serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros; prestar atendimento telefônico e fornecer informações em escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, bancos, aeroportos e outros estabelecimentos; marcar entrevistas ou consultas; receber e orientar clientes ou visitantes; agendar serviços, reservar (hotéis e passagens) e indicar acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observar normas internas de segurança, conferir documentos e idoneidade dos clientes e notificar seguranças sobre presenças estranhas; organizar informações e planejar o trabalho cotidiano.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário; atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – escamar, tirar espinha, escolher, preparar, conservar e vender peixes.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego (carteira branca);

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque, repondo produtos em prateleiras e higienizando utensílios.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 106

2 vagas – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – ensino superior em contabilidade completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Lago Azul, Tarumã, Manoa, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, União da Vitória ou João Paulo;

Atividades – prestar assistência contábil e administrativa ao departamento de contabilidade; digitar com precisão e preparar e manter documentos e registros contábeis; preparar depósitos bancários, lançamentos contábeis e demonstrativos.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

100 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Tarumã, Novo Israel ou Santa Etelvina;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações; analisar a peça a ser fabricada, consultando os desenhos, modelos, especificações ou outras instruções.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Conferente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – verificar, receber, separar e embalar produtos e materiais dentro do estoque; conferir mercadorias e documentações a serem carregadas ou descarregadas; dar apoio a levantamento e controle de FIFO quando necessário; dar apoio ao carregador quando necessário.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Panificação Jr

Escolaridade – ensino técnico em panificação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar diariamente diversos tipos de massas de panificação para a elaboração de produtos; verificar as condições do produto, a partir de testes e parâmetros de processo, registrando as informações em planilhas; assistir na aplicação de matérias-primas para aprovação de produtos; coletar amostras de farinhas para teste.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 166

3 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar, instalar e colocar em funcionamento equipamentos de refrigeração e ar-condicionado residencial e comercial, realizando análises, ajustes de performance, detectando e corrigindo falhas de origem elétrica e mecânica, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” dentro do prazo de validade, curso de Transporte de Passageiros (atualizado), disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12×8;

Atividades – realizar transporte de passageiros.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de manutenção;

Atividades – executar serviços de troca, reposição, conserto, montagem e desmontagem de pneus, câmaras e assemelhados que a função recomendar e lhe for determinado pela chefia; realizar lubrificação de veículos e equipamentos.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Líder

Escolaridade – ensino técnico em manutenção completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos extensivos na área de manutenção de veículos;

Atividades – liderar equipe nas rotinas de manutenção, montagem e instalação de máquinas, componentes e equipamentos; ter cursos de Informática básica e NR-12 será um diferencial.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou experiência avulsa;

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou experiência avulsa;

Atividades – planejar o trabalho e preparar o local de trabalho; estabelecer os pontos de referência dos revestimentos e executar revestimentos em paredes, pavimentos, muros e outras partes de edificações com ladrilhos, pastilhas, mármores, granitos, ardósia ou material similar, tacos e tábuas de madeira; fazer polimento e lustrar revestimentos.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens caso seja necessário;

Atividades – analisar a aplicação de tecnologia e avaliar impacto da adoção; estabelecer procedimentos seguros e saudáveis; inspecionar implantação; estabelecer formas de controle dos riscos associados; emitir parecer sobre equipamentos, máquinas e processos.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – realizar pintura residencial, em apartamentos e prédios; fazer texturas em paredes e pinturas decorativas em móveis e paredes; aplicar verniz em portas e janelas de madeira; realizar outros serviços relacionados a revestimentos de paredes, tetos, madeiras e outras superfícies.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem, forma, armação e concreto vibrado.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Armador de Ferragens

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem e aplicação de armações de fundações, pilares e vigas, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em rede de esgoto;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de jardinagem, como poda, plantio, adubagem, conservação e limpeza de ambientes externos, em condomínios industriais, residenciais e comerciais.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 atualizados;

Atividades – identificar instalações hidro sanitárias, esgoto a vácuo e aquecedores a gás; executar instalações hidrossanitárias e de esgoto a vácuo em PVC, CPVC, cobre e ferro, e de bombas do sistema hidro sanitário e esgoto a vácuo; montar, instalar e reparar circuitos elétricos de baixa tensão em geral; consertar motores de bombas; avaliar e instalar equipamentos elétricos; realizar manutenção preventiva em subestações de média tensão; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos; realizar inspeções rotineiras com elaboração de relatórios; realizar outras atribuições inerentes à função; desejável ter conhecimento em elétrica, hidráulica e alvenaria.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação; ajudar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos e na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando os riscos de contaminação; trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardições; construir formas de madeira para concretagem, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Betoneira

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – programar produção e fornecimento de concreto e misturar seus agregados; preparar o ambiente, equipamentos de trabalho e insumos do concreto; descarregar e bombear o concreto.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 29

14 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – conduzir clientes até a mercadoria desejada; fracionar, contar, pesar e embalar mercadorias; checar lista de mercadorias em promoção para planejamento de exposições semanais; verificar a necessidade de abastecimento dos produtos promocionais na entrada da loja; realizar o abastecimento das gôndolas e manter os produtos frenteados; verificar alterações de preço na lista de produtos diárias e manter local de trabalho limpo e organizado.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Vendas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber e conferir produtos e mercadorias; realizar atendimento a clientes, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar prestação de contas e organização de documentos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vigia – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – controlar portaria e fluxo de pessoas; realizar rondas; orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço a respeito de regimento interno, normas e procedimentos nas dependências da empresa; inspecionar veículos no estacionamento; ligar e desligar as luzes do campus.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender as necessidades de limpeza, manutenção e conservação das instalações da instituição, removendo pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Lavador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – limpar e guardar veículos; lavar vidros e outros utensílios.

Disponível até 25/9/2023 ou encerramento da vaga.

