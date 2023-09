Sine Manaus oferta 599 vagas de emprego nesta sexta-feira (29)

Manaus/AM – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 599 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira, 29/9, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido em virtude de reforma no espaço, e orienta os cidadãos a comparecerem, preferencialmente, ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 38

3 vagas – Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em refrigeração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção em geral de ar-condicionado e bebedouros industriais;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Copeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – receber e distribuir refeições, utilizando bandejas e carrinhos; receber ou recolher bandejas, louças e talheres, após as refeições.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque, repondo produtos em prateleiras e higienizando utensílios.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – coordenar os funcionários na elaboração de refeições; administrar e controlar a reposição e abastecimento de alimentos; acompanhar os recursos financeiros do restaurante.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – conduzir clientes até a mercadoria desejada; fracionar, contar, pesar e embalar mercadorias; checar lista de mercadorias em promoção para planejamento de exposições semanais; verificar a necessidade de abastecimento dos produtos promocionais na entrada da loja; realizar o abastecimento das gôndolas e manter os produtos frenteados; verificar alterações de preço na lista de produtos diárias e manter local de trabalho limpo e organizado.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Digitador

Escolaridade – ensino superior em marketing completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – transcrever informações de documentos físicos ou digitais para um sistema computacional, garantindo precisão e agilidade no processo.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AE” dentro do prazo de validade, cursos de Mopp e direção defensiva e noções básicas em Mecânica;

Atividades – transportar produtos acabados e matérias-primas para fábricas ou centros de varejo e distribuição; inspecionar veículos quanto a itens mecânicos e problemas de segurança; realizar manutenção preventiva; planejar rotas e cumprir os horários de entrega.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar inspeção de segurança diretamente no canteiro de obra e recomendar medidas de prevenção e controle, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico de Edificações

Escolaridade – ensino técnico em edificações completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão do engenheiro civil; planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos; supervisionar a execução de obras e serviços; treinar mão-de-obra e realizar o controle tecnológico de materiais e solo.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em empresas de conservação;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização dos ambientes.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 103

20 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; fazer abertura e fechamento de caixa, processar e receber pagamentos e emitir notas fiscais.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica; saber trabalhar em equipe; ter habilidade com redes sociais; ter iniciativa e inteligência emocional; ser ágil, organizado e comunicativo.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica; saber trabalhar em equipe; ter iniciativa, inteligência emocional e senso de urgência; ser ágil e organizado.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; experiência na área de vendas de varejo e atacado e com atendimento ao cliente;

Atividades – recepcionar clientes na entrada da loja; ajudar clientes na escolha dos produtos e informar sobre preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente e recomendar produtos; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Fiscal de Loja, disponibilidade de horário e experiência no comércio;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias em lojas; identificar movimentos de pessoas suspeitas. fiscalizar e cumprir as normas de segurança e procedimentos da loja.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – escamar, tirar espinha, escolher, preparar, conservar e vender peixes.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Instalador de Purificadores de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – prestar atendimento a clientes; realizar manutenção de aparelhos e instalação de purificadores.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por fazer a gestão do estoque, receber mercadorias e organizar os produtos no estoque.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 363

1 vaga – Técnico em Panificação Jr

Escolaridade – ensino técnico em panificação completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar diariamente diversos tipos de massas de panificação para a elaboração de produtos; verificar as condições do produto, a partir de testes e parâmetros de processo, registrando as informações em planilhas; assistir na aplicação de matérias-primas para aprovação de produtos; coletar amostras de farinhas para teste.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-11 e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” atualizados;

Atividades – manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos e demais peças, limpando e arrumando de acordo com instruções; auxiliar o oficial ou encarregado.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em indústria de ferro;

Atividades – realizar separação de materiais; dar apoio na carga e descarga nos veículos de transporte; abastecer mercadorias no caminhão.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

200 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – prestar auxílio na produção de embutidos (salsicha, linguicinha, bolonha e calabresa); vagas direcionadas à ação “Semtepi Itinerante” realizada no conjunto Viver Melhor.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

150 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade; vagas direcionadas à ação “Semtepi Itinerante” realizada no conjunto Viver Melhor.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 76

1 vaga – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Betoneira

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – programar produção e fornecimento de concreto e misturar seus agregados; preparar o ambiente, equipamentos de trabalho e insumos do concreto; descarregar e bombear o concreto.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Motorista de Ônibus Especial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” remunerada, curso de TCP e Direção Preventiva atualizado;

Atividades – transportar veículos com cargas ou pessoas, para itinerários definidos, podendo ser também o responsável por elaborar as rotas de transporte; vaga estendida para Pessoa com Deficiência (PcD).

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – criar e elaborar pratos e cardápios; atuar direta e indiretamente na preparação dos alimentos; gerenciar brigada de cozinha e planejar rotinas de trabalho; gerenciar os estoques e atuar na capacitação de funcionários.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em segurança do trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12×8;

Atividades – realizar inspeção de segurança e recomendar medidas de prevenção e controle, apresentação de DDS, relatórios, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Desenvolvimento de Software

Escolaridade – ensino técnico completo em informática ou mecatrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar auxiliando no desenvolvimento, construção, implantação e manutenção de sistemas de processamento de dados, gerando logicamente as aplicações informatizadas, estabelecendo o fluxo e os procedimentos necessários para a transformação dos dados de entrada no processo requerido pelo usuário e software utilizado, de maneira eficiente, segura e de acordo com os objetivos estabelecidos.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Carregador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em transportes; coletar e entregar encomendas; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chapeiro de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – responsável por operar e manusear a chapa; organizar e auxiliar nos cuidados do ambiente e chapa, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Inspetor da Qualidade

Escolaridade – ensino superior completo em gestão de qualidade ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – garantir que os produtos ou serviços da empresa estejam em conformidade com os padrões estabelecidos.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Pedreiro de Fachada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar com acabamentos de obras; realizar serviços de assentamento e instalações de outros materiais, como granitos e mármores em bancadas, instalações de janelas, portas, louças sanitárias, cubas e outros acessórios de acabamento em obras.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar tarefas manuais simples para auxiliar na edificação e reforma de construção civil.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-35 e NR-20;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – participar na elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho; orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 19

14 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Vendas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber e conferir produtos e mercadorias; realizar atendimento a clientes, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Santa Etelvina, Tarumã, Novo Israel, Viver Melhor ou Terra Nova; ter laudo atualizado;

Atividades – atuar no processo final da elaboração de produtos.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar prestação de contas e organização de documentos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 29/09/2023 ou encerramento da vaga.

