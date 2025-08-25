Sine oferece 463 vagas de emprego em Manaus e no Amazonas nesta terça (25)

Notícias de Manaus – Os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) estão ofertando 463 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação nesta terça-feira (25), em Manaus e no interior do Amazonas.
Sine Manaus
O Sine Manaus disponibiliza 397 oportunidades em variadas funções. Para participar da pré-seleção, os candidatos devem comparecer a um dos postos de atendimento:
-
Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul
-
Shopping Phelippe Daou, Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste
O horário de atendimento é das 8h às 16h. É necessário apresentar os documentos pessoais (RG, CPF, PIS e CTPS), além de comprovante de escolaridade, de residência, currículo atualizado e cartão de vacinação contra a Covid-19. Não há necessidade de cópias, apenas os originais.
Sine Amazonas
Já o Sine Amazonas oferta 66 vagas nesta terça-feira. Os interessados podem realizar o cadastro pelo site Emprega Brasil ou se dirigir a um dos postos presenciais:
-
PAC Studio 5
-
PAC Alvorada
-
PAC Via Norte
-
PAC Shopping Cidade Leste
O atendimento ocorre das 8h às 14h, com distribuição de senhas no local.
Cadastro Digital
Para validar a Carteira de Trabalho Digital, o candidato deve acessar o aplicativo oficial “Carteira de Trabalho Digital” ou o site do governo federal.