Sine oferta 489 vagas de emprego em Manaus e no Amazonas nesta quinta-feira

Notícias de Manaus – Os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) estão disponibilizando nesta quinta-feira (21) um total de 489 oportunidades de trabalho em diferentes segmentos profissionais. O atendimento acontece em horários distintos, conforme cada unidade.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve estar com sua Carteira Digital de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente validada no aplicativo oficial “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site. O cadastro online também é obrigatório para quem deseja se candidatar às vagas ofertadas.

No caso do Sine Manaus, estão abertas 316 vagas para diversas áreas. A seleção é realizada presencialmente, e os interessados precisam comparecer a um dos dois postos de atendimento: na Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo (zona centro-sul), ou no Shopping Phelippe Daou, localizado na Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus (zona leste). Para se candidatar, é necessário apresentar currículo atualizado, documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de escolaridade e residência) e ainda o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Todos os documentos devem ser apresentados em sua versão original, sem necessidade de cópias.

Já o Sine Amazonas está com 173 oportunidades disponíveis. Nesse caso, os interessados podem efetuar a inscrição de forma digital, pelo portal Emprega Brasil, ou presencialmente em uma das unidades: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte ou PAC Shopping Cidade Leste. O atendimento presencial ocorre das 8h às 14h, com distribuição de senhas.

Essa é uma oportunidade para quem busca recolocação no mercado ou o primeiro emprego, já que há vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade.