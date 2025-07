Sine oferta mais de 560 vagas de emprego em Manaus nesta quinta (24)

Notícias de Manaus – Nesta quinta-feira (24), os postos do Sine Manaus e Sine Amazonas estão com 568 oportunidades de emprego abertas em diversas áreas profissionais. O atendimento ocorre das 8h às 16h, e os interessados devem se cadastrar e validar sua Carteira de Trabalho Digital, por meio do aplicativo ou do site do Governo Federal.

O Sine Manaus disponibiliza 345 vagas em diferentes segmentos. Os candidatos interessados devem comparecer presencialmente a um dos postos de atendimento, localizados na Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo (zona centro-sul), ou no Shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus (zona leste).

PUBLICIDADE

Leia também: Homem é executado a tiros em plena luz do dia no Centro de Manaus

Para participar da pré-seleção, é necessário apresentar os documentos originais: RG, CPF, PIS, carteira de trabalho (física ou digital), comprovantes de escolaridade, residência e vacinação contra Covid-19, além do currículo atualizado.

Já o Sine Amazonas oferta 223 vagas. Os interessados podem se cadastrar pelo site Emprega Brasil ou ir pessoalmente a um dos postos físicos, como os PACs do Studio 5, Alvorada, Via Norte e Shopping Cidade Leste. O atendimento é feito das 8h às 14h, com distribuição de senhas no local.

PUBLICIDADE

Essa é uma excelente oportunidade para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho em Manaus.