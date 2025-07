Sine oferta quase 800 vagas de emprego nesta terça-feira em Manaus

Já o Sine Amazonas está com 295 vagas disponíveis. Os interessados devem acessar o portal Emprega Brasil para fazer o cadastro, ou comparecer a um dos postos físicos: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte ou PAC Shopping Cidade Leste. O atendimento vai de 8h às 14h, com distribuição de senhas.

Notícias de Manaus – Oportunidade para quem busca inserção no mercado de trabalho: os postos do Sine Manaus e Sine Amazonas estão ofertando, nesta terça-feira (29/07), 799 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. O atendimento ocorre das 8h às 16h.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.