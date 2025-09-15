A notícia que atravessa o Brasil!

Sines ofertam mais de 640 vagas nesta terça-feira em Manaus

Candidatura exige CTPS digital validada e apresentação de documentos originais.

Por Beatriz Silveira

15/09/2025 às 21:21

Notícias de Manaus –  Nesta terça-feira (15), os serviços de intermediação de mão de obra reúnem 643 vagas de emprego em diferentes áreas, com atendimento das 8h às 16h. Para participar, o candidato deve validar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site. Em seguida, é necessário acessar o site indicado para solicitar o cadastro e, assim, concorrer às oportunidades.

Em Manaus, o Sine Manaus oferta 368 vagas. A pré-seleção acontece presencialmente em dois postos: na Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona centro-sul; e no Shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona leste. Os interessados devem comparecer munidos de comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais: RG, CPF, PIS, CTPS, além de comprovantes de escolaridade e de residência. Não é necessário levar cópias; os documentos originais são suficientes.

Já o Sine Amazonas disponibiliza 275 vagas. Quem deseja concorrer pode fazer a solicitação de cadastro pelo site Emprega Brasil ou dirigir-se a uma das unidades do órgão: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste. Nesses locais, a distribuição de senhas e o atendimento ocorrem das 8h às 14h.

Com a divisão das oportunidades entre Sine Manaus e Sine Amazonas, os candidatos têm opções em diferentes regiões da cidade e podem escolher o posto mais conveniente para realizar o cadastro e participar da seleção, desde que atendam às exigências documentais e validem a CTPS digital conforme orientado.

