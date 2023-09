Sinpoeam desmente suposto perito que analisou acidente causado por influencer e terminou com morte de personal em Manaus

Manaus/AM– O Sindicato dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal do Estado do Amazonas (Sinpoeam) divulgou nota rebatendo as afirmações feitas por um um homem identificado como Hélio Magalhães, que alegou ser perito judicial e de trânsito, no caso do acidente que resultou na morte do personal trainer Talis Roque da Silva, de 31 anos, ocorrido no último dia 31 de agosto, na Rua Pará, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul de Manaus.

O Sinpoeam esclareceu que Hélio Magalhães não faz parte do quadro de Peritos Oficiais de Natureza Criminal do Estado do Amazonas, tampouco está afiliado à instituição denominada Instituto de Perícia da Amazônia. Segundo o sindicato, a análise feita por Magalhães não tem respaldo técnico, já que ele não possui autoridade legal para se manifestar sobre o caso.

Durante sua análise pública, Magalhães declarou que o acidente foi uma fatalidade no trânsito e sugeriu que a velocidade do motociclista contribuiu para a colisão. No entanto, o Sindicato destacou que essa conclusão é precipitada, uma vez que o trabalho pericial é conduzido com base em evidências tangíveis e detalhadas, que devem ser analisadas de forma criteriosa para se chegar a uma conclusão precisa.

O Sinpoeam também questionou a participação de Magalhães no caso, uma vez que, em processos criminais, os assistentes técnicos são contratados diretamente pela parte interessada em sua defesa. Portanto, é estranho que Magalhães tenha concluído a dinâmica do acidente sem ter acesso ao conjunto completo de evidências e aos autos da investigação.

Diante disso, o sindicato enfatizou a importância de se ter profissionais qualificados e devidamente habilitados realizando as perícias em casos criminais. A análise de acidentes e a determinação de responsabilidades devem ser feitas com base em critérios técnicos e científicos, garantindo a imparcialidade e a confiabilidade dos resultados.

Por fim, o Sinpoeam informou que tomará as medidas cabíveis para evitar a disseminação de informações falsas e desqualificadas sobre o caso do acidente que vitimou Talis Roque. A entidade reiterou seu compromisso com a busca pela verdade e pela justiça, contribuindo para uma atuação pericial de excelência no Estado do Amazonas.

LEIA NOTA COMPELTA:



Acidente

Tales Roque estava trafegando em uma motocicleta quando foi atingido por uma carro, modelo Taos, de cor preta, e bateu a cabeça no concreto. Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento do acidente.

O personal ainda foi socorrido, encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS), 28 de Agosto mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após repercussão das imagens nas redes sociais, Rosa Tavares divulgou nota lamentando o ocorrido e afirmando que está prestando socorro aos familiares da vítima.

“O que aconteceu hoje foi uma grande fatalidade.. Prestei todo socorro necessário, assim como estou prestando”, disse ela.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).