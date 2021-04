Sistema prisional de Manaus recebe inspeção de parlamentar

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

As unidades prisionais do km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista) receberam, na tarde desta quarta-feira (31/03), uma inspeção não-programada do deputado estadual Tony Medeiros. O secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap), coronel Vinícius Almeida, acompanhou a visita e mostrou as atividades laborais desenvolvidas pelos internos, do programa de ressocialização “Trabalhando a Liberdade”.

O parlamentar conheceu a Colônia Agrícola do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM 2), onde os reeducandos atuam em diferentes frentes de trabalho, como a horta, granja, olaria, sala de costura, marcenaria, viveiro de peixes e outros.

Na parte interna do CDPM 2, o secretário mostrou o espaço destinado às aulas dos cursos de educação à distância e de ensino regular, bem como as salas de videoconferência e parlatórios.

Já no CDPM 1, a comitiva conheceu as futuras instalações da primeira indústria do sistema prisional, que deve entrar em operação no início do segundo semestre deste ano, com a perspectiva de contratar a mão de obra, aproximadamente, de 60 internos.

No Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), o titular da Seap e o parlamentar verificaram de perto o preparo das refeições na cozinha e as reformas de melhorias realizadas para reforçar a segurança interna, reduzindo o contato entre internos e agentes.

Vinícius Almeida agradeceu a visita surpresa do deputado. “É importante a participação parlamentar na fiscalização do uso dos recursos públicos e é uma honra tê-lo aqui. A casa está sempre aberta a futuras visitas”.

Após a visita, Tony Medeiros disse estar impressionado com as mudanças realizadas dentro do sistema prisional. “Vi o trabalho que está sendo feito, as mudanças que vieram humanizar um ambiente como o sistema prisional. Vou fazer um reconhecimento público na Assembleia Legislativa do Estado, porque o cidadão precisa conhecer de perto o trabalho que está sendo feito aqui”, afirmou.

