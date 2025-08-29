Sites fraudulentos de venda de pulseiras do #SouManaus 2025 são retirados do ar pela Justiça

Notícias de Manaus – Dois sites que ofereciam de forma fraudulenta pulseiras de acesso ao “#SouManaus Passo a Paço 2025” foram retirados do ar por decisão judicial nesta semana. As páginas, identificadas como “soumanausticket” e “soumanausingressos”, eram acessadas por internautas que buscavam garantir ingressos para o evento, que é gratuito e promovido para celebrar a cultura e o povo de Manaus.

A determinação foi assinada pela juíza de Direito Etelvina Lobo Braga, da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus, e inclui medidas de bloqueio dos domínios em território nacional, obrigando os provedores de internet a impedir o acesso enquanto durar a ilicitude. Além disso, a decisão prevê a desindexação das páginas em mecanismos de busca, como o Google, que recebeu a comunicação para adotar as providências necessárias.

O prefeito David Almeida destacou a agilidade da administração municipal na proteção da população. “Desde o primeiro momento em que fomos informados dessa fraude, a Prefeitura de Manaus agiu rápido para proteger o cidadão manauara. Não poderíamos permitir que pessoas fossem enganadas com a venda ilegal de pulseiras para o evento, que tem como objetivo valorizar e aproximar a todos”, afirmou.

A ação que levou à retirada dos sites foi proposta pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município (PGM). Um boletim de ocorrência também foi registrado junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP), formalizando a investigação sobre a prática criminosa.

O procurador-geral do município, Rafael Bertazzo, reforçou que não há venda de ingressos pagos para o evento. O acesso é gratuito mediante cadastro no site oficial e a troca das pulseiras ocorre mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível, com retirada nos pontos indicados pela organização e apresentação de documento com foto. “Qualquer compra realizada em sites não oficiais não terá validade no festival”, explicou.

A juíza também solicitou que o Google forneça informações suficientes para identificar os responsáveis pelos sites, uma vez que não há registro de nomes, CNPJs ou referências aos administradores das páginas fraudulentas.

O diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, tranquilizou o público sobre a segurança e organização do evento. “O acesso será rigorosamente controlado, e qualquer tentativa de uso de pulseiras falsas será imediatamente identificada. Estamos preparando dias inesquecíveis, com atrações locais e nacionais, para celebrar Manaus e o nosso povo como ele merece”, garantiu.

Com a decisão, a Prefeitura reforça o compromisso de promover o #SouManaus Passo a Paço 2025 de forma transparente, garantindo que todos os cidadãos tenham a experiência segura e justa, sem prejuízo financeiro ou riscos de fraude.