A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Sites fraudulentos de venda de pulseiras do #SouManaus 2025 são retirados do ar pela Justiça

Medida judicial protege cidadãos de golpes e assegura que a participação no festival será gratuita e segura.

Por Natan AMPOST

29/08/2025 às 20:59

Ver resumo

Notícias de Manaus – Dois sites que ofereciam de forma fraudulenta pulseiras de acesso ao “#SouManaus Passo a Paço 2025” foram retirados do ar por decisão judicial nesta semana. As páginas, identificadas como “soumanausticket” e “soumanausingressos”, eram acessadas por internautas que buscavam garantir ingressos para o evento, que é gratuito e promovido para celebrar a cultura e o povo de Manaus.

PUBLICIDADE

A determinação foi assinada pela juíza de Direito Etelvina Lobo Braga, da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus, e inclui medidas de bloqueio dos domínios em território nacional, obrigando os provedores de internet a impedir o acesso enquanto durar a ilicitude. Além disso, a decisão prevê a desindexação das páginas em mecanismos de busca, como o Google, que recebeu a comunicação para adotar as providências necessárias.

O prefeito David Almeida destacou a agilidade da administração municipal na proteção da população. “Desde o primeiro momento em que fomos informados dessa fraude, a Prefeitura de Manaus agiu rápido para proteger o cidadão manauara. Não poderíamos permitir que pessoas fossem enganadas com a venda ilegal de pulseiras para o evento, que tem como objetivo valorizar e aproximar a todos”, afirmou.

PUBLICIDADE

Leia mais: Pulseiras do ‘Sou Manaus 2025’ aparecem à venda na internet por até R$ 130 mesmo com proibição

A ação que levou à retirada dos sites foi proposta pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município (PGM). Um boletim de ocorrência também foi registrado junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP), formalizando a investigação sobre a prática criminosa.

O procurador-geral do município, Rafael Bertazzo, reforçou que não há venda de ingressos pagos para o evento. O acesso é gratuito mediante cadastro no site oficial e a troca das pulseiras ocorre mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível, com retirada nos pontos indicados pela organização e apresentação de documento com foto. “Qualquer compra realizada em sites não oficiais não terá validade no festival”, explicou.

PUBLICIDADE

A juíza também solicitou que o Google forneça informações suficientes para identificar os responsáveis pelos sites, uma vez que não há registro de nomes, CNPJs ou referências aos administradores das páginas fraudulentas.

O diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, tranquilizou o público sobre a segurança e organização do evento. “O acesso será rigorosamente controlado, e qualquer tentativa de uso de pulseiras falsas será imediatamente identificada. Estamos preparando dias inesquecíveis, com atrações locais e nacionais, para celebrar Manaus e o nosso povo como ele merece”, garantiu.

Com a decisão, a Prefeitura reforça o compromisso de promover o #SouManaus Passo a Paço 2025 de forma transparente, garantindo que todos os cidadãos tenham a experiência segura e justa, sem prejuízo financeiro ou riscos de fraude.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Polícia

PM apreende 13 quilos de skunk escondidos em sacos de macaxeira em Coari

Cadela policial sinaliza sacas de macaxeira com 13,9 quilos de maconha.

há 14 minutos

Amazonas

Wilson Lima entrega viaturas modernas e anuncia central do 190 para reforçar segurança em Manacapuru

Festival de Cirandas contará com 160 policiais por dia, viaturas modernas e o novo sistema emergencial 190 implantado no município.

há 49 minutos

Caiu na rede é post!

Magrinha Ellen perde contas no Instagram e fica impedida de criar novas: “Vamos ter que aprender a viver sem Tigrinho”

Influenciadora amazonense revela que perdeu três contas de uma só vez e agora está impossibilitada de criar outra.

há 1 hora

Polícia

Guarda Municipal prende homem suspeito de agressão doméstica em Manaus

Vítima e criança receberam atendimento.

há 2 horas

Política

Deputada Débora Menezes critica medida que obriga pais a vacinarem filhos contra Covid-19 em Manaus

A parlamentar relembrou que em 2023, apresentou um projeto de lei na Aleam que proíbe a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19.

há 2 horas