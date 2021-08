“Só Deus para nos confortar nesse momento”, diz marido e pai de mulheres esmagadas em acidente de transito em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Familiares e amigos consolam durante velório neste sábado (28), André Caldas, que perdeu a mulher e a filha, Suzy e Maria Eduarda Caldas, respectivamente, durante um trágico acidente ocorrido ontem (27), na Avenida Rodrigo Otávio, em Manaus.

Emocionado, o marido e pai das vítimas não consegue falar ao lado dos caixões da esposa e da filha em velório ocorrido na Assembleia de Deus Área 261, Avenida Manaus 2000, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Ontem, André falou com a imprensa enquanto acompanhava a liberação dos corpos no Instituto Médico Legal (IML). “Foi uma triste fatalidade. Infelizmente, só Deus para nos confortar nesse momento”, declarou.

“Eu não sabia que minha filha estava dentro do carro. Até que os bombeiros me entregaram um celular e quando liguei o aparelho, vi que era o celular da minha filha. Ai eu percebi que tinha perdido as duas”, relatou André.

Segundo ele, a esposa e a filha voltavam para casa após terem ido visitar a mãe de Maria Eduarda no Hospital e Pronto-socorro João Lúcio.

Acidente

As duas estavam paradas no semáforo dentro de um modelo Honda Fit de placa JXY-7044, atrás de um carreta quando o caminhão de uma empresa de engenharia, que fazia transporte de uma carga de areia, não conseguiu frear e bateu na traseira do veículo delas. Com o impacto, o carro foi esmagado entre os dois veículos pesados.

O motorista que causou o acidente foi preso por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas foi liberado em seguida após pagar fiança de R$ 10 mil para responder ao processo em liberdade. O veículo das vítimas teve perda total e foi levado para sucata.