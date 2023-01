Sobe para 4 o número de mortos após explosão em Clube de Tiros em Manaus

Redação AM POST

De cinco pessoas, não identificadas, que ficaram gravemente feridas após uma explosão em um clube de tiros na manhã deste domingo (15), na Avenida Liberalina Loureiro, no bairro Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, apenas uma sobreviveu.

De acordo com a polícia, o acidente ocorreu após um transformador de energia explodir no subsolo do clube de tiros. No local, havia os funcionários do local.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro aos feridos e levou para uma unidade hospitalar.

Novas informações sobre o caso devem ser repassadas durante o dia.