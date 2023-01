Sobrevivente de explosão em Clube de Tiros teve 90% do corpo queimado em Manaus

Redação AM POST

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado, na manhã deste domingo (15/01), para socorrer vítimas de uma explosão, em um clube de tiro particular, na Avenida Liberalina Loureiro, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quatro óbitos foram confirmados ainda no local e uma vítima, do sexo masculino, foi encaminhada ao Hospital 28 de Agosto, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com 90% do corpo queimado.

As autoridades estão apurando as causas do acidente e o Secretário de Segurança, Carlos Alberto Mansur, está no local do acidente acompanhando os trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil.