Soluções tecnológicas buscam melhorar a produção da merenda escolar no AM

De acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), mais de 40 milhões de estudantes fazem pelo menos uma refeição por dia na escola. Essas refeições precisam conter os nutrientes necessários para que o estudante consiga se desenvolver e obter um bom rendimento escolar. No Amazonas, soluções tecnológicas na área de alimentação coletiva buscam melhorar a produção da merenda escolar.

“O papel da alimentação é de ajudar o bem-estar físico e emocional dos nossos alunos. Todos os alunos que apresentam algum tipo de patologia ou necessidade nutricional são tendidos com alimentação adequada voltada para o seu tipo de necessidade conforme prescrição médica e plano alimentar”, explica Adriana Siqueira, nutricionista e responsável técnica da BMS Refeições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa é responsável por alimentar estudantes em 24 escolas do interior do Amazonas, em 19 municípios e 16 escolas de tempo integral de Manaus. Dois novos equipamentos com tecnologia moderna devem agilizar os processos de cozimento e embalagem de produtos.

“Adquirimos novas caldeiras, que vão otimizar o tempo de cozimento das proteínas e do feijão, além de equipamentos para o açougue central, para embalarmos a vácuo as proteínas que são enviadas para o interior, explica a nutricionista.

Na semana de volta às aulas a rotina das escolas retorna com o café da manhã servido com cardápio variado, contendo frutas e sucos naturais e com o almoço servido com uma salada, sempre preparada na escola. As proteínas que são compradas em toneladas vêm de outros estados, mas o pescado, como o tambaqui, o pirarucu, e as frutas regionais são compradas no Amazonas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No interior, a alimentação é produzida na própria escola. Já em Manaus, a refeições são produzidas na cozinha industrial da empresa e transportada para a escolas. No interior são servidas 15 mil refeições por dia e em Manaus oito mil.

Uma alimentação rica em nutrientes e com alimentos manipulados de forma correta ajudam no desenvolvimento cognitivo e motor dos alunos. Um aluno bem alimentado tem rendimento melhor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nesse contexto ofertamos cardápios ricos em vitaminas, proteínas, ferro e carboidratos de primeira linha para que os alunos se desenvolvam a cada dia, melhorando o seu processo de formação intelectual e pessoal”, finaliza Adriana.

Redação AM POST