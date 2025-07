Sonho da casa própria: Feirão para a compra do primeiro imóvel será realizado em Manaus

Notícias de Manaus – Nos dias 26 e 27 de julho, o Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na zona centro-sul de Manaus, será palco de mais uma edição do Feirão Amazonas Meu Lar. Promovido pelo Governo do Amazonas, o evento é direcionado a famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel, oferecendo condições especiais de financiamento e subsídios para facilitar o acesso à moradia.

A iniciativa já é reconhecida pelo sucesso das edições anteriores. Em novembro de 2024, o feirão recebeu mais de 20 mil visitantes e gerou vendas que ultrapassaram R$ 55 milhões, com cerca de 3,7 mil unidades habitacionais comercializadas. Para este ano, a expectativa é superar esses números, ampliando as oportunidades de moradia digna tanto na capital quanto no interior do estado.

Victor Lopes, gestor comercial do programa Amazonas Meu Lar, destaca que o evento vai além da economia local, sendo uma porta de entrada para muitas famílias que, sem os incentivos, teriam dificuldade de acessar crédito habitacional. “Das 2,6 mil unidades previstas no novo edital, quase metade — cerca de 1,2 mil — são da MRV, reforçando nosso compromisso com o acesso à moradia”, afirma.

As condições de financiamento incluem subsídios que variam conforme a renda familiar: até R$ 35 mil para famílias com renda de até R$ 2.850; até R$ 30 mil para quem ganha até R$ 4.700; e até R$ 20 mil para rendas de até R$ 8.000. Para participar do feirão, os interessados devem fazer o pré-cadastro pelo site oficial do programa Amazonas Meu Lar ou pelo aplicativo SASI.