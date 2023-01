Sorteio de vagas em creches municipais de Manaus é suspenso mais uma vez

Redação AM POST*

O sorteio de vagas em creches municipais de Manaus foi suspenso mais uma vez. Uma determinação da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) impediu a realização do sorteio, que tinha sido remarcado para esta quinta-feira (26).

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), uma nova reunião demandada pela DPE deve ocorrer, na sede da secretaria, na Zona Centro-Sul da capital.

O encontro contará com a participação de representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM), Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus (CMM), da Semed e da Defensoria.

Atualmente, as 1.950 vagas disponíveis na rede municipal de ensino são sorteadas aleatoriamente, sendo 60% destinadas a participantes do CadÚnico e 40% para alunos em geral. Além disso, as inscrições foram realizadas apenas por meio eletrônico.