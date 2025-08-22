Sou Manaus 2025 abre lote exclusivo para pessoas com deficiência e acompanhantes

Notícias de Manaus – O Sou Manaus Passo a Paço 2025 abrirá, neste domingo (24/8), às 19h, o lote exclusivo de ingressos destinados às Pessoas com Deficiência (PcD). A iniciativa busca garantir acessibilidade, inclusão e igualdade de oportunidades no maior festival de artes integradas da região Norte, que neste ano celebra sua edição de 10 anos com uma programação especial.

Para obter o acesso, o público PcD deve realizar a inscrição prévia e, após a confirmação, enviar laudo médico ou foto da carteira PcD para o e-mail [email protected]. Cada pessoa cadastrada terá direito a uma pulseira pessoal e intransferível, que será válida tanto para o titular quanto para um acompanhante, assegurando uma experiência cultural sem barreiras.

PUBLICIDADE

A retirada das pulseiras será feita presencialmente na Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semmasc). Para concluir o processo, será necessário apresentar a documentação exigida do PcD e do acompanhante, além da doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Jender Lobato, a medida simboliza um compromisso da gestão em tornar o festival um espaço de convivência democrática.

PUBLICIDADE

“O Sou Manaus é um festival para todos. A criação de um lote exclusivo para PcDs e acompanhantes é um passo importante para garantir que cada pessoa possa vivenciar a experiência do evento com dignidade, conforto e inclusão. Estamos atentos às necessidades do nosso público e trabalhamos para que todos tenham acesso igualitário à cultura”, ressaltou.

Festival inclusivo e de grande impacto cultural

PUBLICIDADE

O Sou Manaus 2025 acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro, ocupando o Centro Histórico da capital amazonense. A estrutura contará com 17 palcos, mais de 20 atrações nacionais e um elenco de mais de 3 mil artistas locais, reforçando a grandiosidade do evento.

Mais do que um festival de música e artes, o Sou Manaus é reconhecido por movimentar a economia criativa, fortalecer o turismo cultural e valorizar os artistas regionais. Com a abertura do lote PcD, reforça-se também a visão de que a cultura deve ser um espaço de inclusão, acessibilidade e participação social.

PUBLICIDADE

A criação de um processo exclusivo para PcDs não apenas amplia a representatividade do festival, mas também contribui para quebrar barreiras históricas que muitas vezes impedem o acesso desse público a grandes eventos. A doação de alimentos na retirada dos ingressos também soma um caráter solidário, conectando cultura e responsabilidade social.

Compromisso com inclusão e diversidade

A iniciativa consolida a imagem do Sou Manaus como um dos maiores festivais do país a apostar em diversidade cultural e acessibilidade. Além da programação variada, a edição de 2025 terá caráter comemorativo, marcando uma década de atividades que transformaram a cena cultural da capital amazonense.

Com expectativa de público recorde, a abertura do lote exclusivo para PcDs reforça que o festival quer ser lembrado não apenas pelo tamanho, mas também pela capacidade de promover igualdade e respeito às diferenças.