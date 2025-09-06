A notícia que atravessa o Brasil!

Sou Manaus 2025 celebra 10 anos com espaços instagramáveis e valorização da identidade amazônica

O centro histórico de Manaus ganhou novas cores, sons e significados.

Por Natan AMPOST

06/09/2025 às 15:00

Notícias de Manaus – O centro histórico de Manaus ganhou novas cores, sons e significados com a abertura do “Sou Manaus Passo a Paço 2025”, que neste ano completa dez anos de existência. Com o tema “A Festa do Povo Floresta”, o maior festival de artes integradas do Brasil busca oferecer ao público não apenas shows e apresentações culturais, mas uma verdadeira imersão na identidade amazônica, destacando a biodiversidade, os povos originários e a riqueza natural da região.

A expectativa da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), é de que mais de 180 mil pessoas circulem pelos espaços durante os dias de programação. A cenografia foi cuidadosamente planejada para transformar o centro histórico em um palco vivo de cultura, arte e criatividade, criando cenários instagramáveis que convidam os visitantes a viver experiências únicas e registrar cada momento.

Cultura e memória em cada detalhe

Logo na entrada, o público é surpreendido por instalações criativas que remetem à floresta. Imagens de folhas, jogos de luzes e estruturas decorativas formam um conjunto que mistura a tradição amazônica com tendências contemporâneas de arte urbana. Os visitantes encontram painéis para fotos, murais interativos e cenários temáticos, todos pensados para reforçar o vínculo da cidade com suas raízes culturais.

Esses espaços instagramáveis se tornaram uma das grandes atrações do evento, especialmente para jovens e famílias que desejam compartilhar nas redes sociais os momentos vividos no festival. A proposta é valorizar a história visual da floresta amazônica e ao mesmo tempo democratizar o acesso à arte, aproximando o público da cultura local de forma lúdica e participativa.

Experiência do público

A doméstica Rosalina Cândida, de 61 anos, foi uma das primeiras a prestigiar o evento e não escondeu a empolgação ao falar sobre a decoração.
“Eu acabei de chegar, mas já estou encantada com a entrada. Posso tirar minhas fotos, registrar esses momentos felizes com minha amiga e guardar tudo com carinho para lembrar depois. Estou muito animada com o que ainda vou viver no Sou Manaus 2025”, declarou.

Já a analista de registro Noelly Andrade, de 29 anos, destacou que os espaços para fotos foram um atrativo à parte para quem foi acompanhado.
“Vim com meu namorado aproveitar o Sou Manaus, que está com uma estrutura linda e cheia de espaços perfeitos para fotos. Escolhemos um cantinho mais tranquilo para curtir e registrar o momento. É a minha segunda vez no evento e, este ano, queremos aproveitar todos os dias”, contou.

Valorização da Amazônia

O conceito de “A Festa do Povo Floresta” busca justamente reforçar a ideia de pertencimento. A decoração valoriza elementos naturais e culturais da Amazônia, exaltando a biodiversidade e homenageando os povos originários que compõem a base da identidade da região.

Além de atrair visitantes, os espaços cenográficos também cumprem um papel educativo, mostrando que a arte pode dialogar com a sustentabilidade e com a memória coletiva. Para os organizadores, cada mural e instalação é um convite para refletir sobre a importância de preservar a floresta e reconhecer a diversidade cultural que ela abriga.

Dez anos de história

Em uma década de realizações, o Sou Manaus Passo a Paço consolidou-se como o maior festival de artes integradas do país. A cada edição, o evento amplia sua proposta, reunindo música, dança, gastronomia, exposições e agora, de forma ainda mais evidente, a valorização do espaço público como ambiente de convivência e de celebração da identidade amazônica.

Neste ano especial, os espaços instagramáveis se tornaram protagonistas, funcionando como pontos de encontro e de expressão para um público diverso. Para quem visita, a experiência vai muito além de assistir a shows: é também sobre sentir-se parte da floresta e da história cultural de Manaus.

