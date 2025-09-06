Sou Manaus 2025 movimenta comércio informal e garante renda para centenas de famílias na capital amazonense

Notícias de Manaus – O Sou Manaus Passo a Paço 2025, maior festival gratuito de artes integradas do Brasil, abriu suas portas nesta sexta-feira (5), no coração do centro histórico da capital amazonense, e já demonstra não apenas seu impacto cultural, mas também econômico. A festa, promovida pela Prefeitura de Manaus, transformou ruas e praças em um grande palco de música, arte e gastronomia, atraindo milhares de pessoas logo no primeiro dia de programação.

Além da diversidade de atrações, o festival se consolidou como uma oportunidade fundamental para o fortalecimento do comércio informal, reunindo 400 vendedores credenciados na área externa. A expectativa é de que até o encerramento, no domingo (7), o evento proporcione ganhos significativos para centenas de famílias que encontram no Sou Manaus um espaço de geração de renda.

Organização e apoio aos trabalhadores

Para garantir o bom funcionamento das atividades comerciais externas, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) mobilizou uma equipe de 300 servidores. O trabalho envolve desde a organização dos pontos de venda até o suporte logístico e a fiscalização, assegurando que todos atuem em conformidade com as normas estabelecidas.

De acordo com o diretor do Departamento de Comércio Informal da Semacc, Jorge Pimentel, o esforço conjunto busca equilibrar oportunidades de trabalho com a manutenção da ordem pública.

“Estamos trabalhando de forma integrada para que todos possam vender com tranquilidade, dentro da organização estabelecida pela prefeitura. O objetivo é garantir renda para centenas de famílias e, ao mesmo tempo, manter a ordem e a segurança na área externa do evento”, explicou.

Histórias de quem vive do festival

Para muitos trabalhadores, o Sou Manaus já se tornou parte essencial da rotina de negócios. É o caso da vendedora Rosineide Vieira de Souza, que participa pela terceira vez comercializando comidas quentes. Ela destaca que o maior movimento ocorre após os shows.

“A melhor hora é a saída do público. Muitos curtem os palcos e, na hora de ir embora, passam por aqui e param para lanchar. É quando a gente mais vende”, contou.

Rosineide exemplifica a realidade de centenas de empreendedores populares que veem no festival uma chance de aumentar os rendimentos e, ao mesmo tempo, participar de um dos eventos culturais mais importantes da Amazônia.

Economia popular fortalecida

Com ações integradas entre cultura, turismo e geração de renda, o Sou Manaus 2025 reforça seu papel estratégico para a cidade. Mais do que um encontro de arte e música, o festival cria um ambiente onde diferentes setores da sociedade se beneficiam.

O impacto no comércio informal é apenas uma das facetas de um evento que mobiliza artistas, empreendedores, famílias e visitantes de várias partes do país. Para os organizadores, trata-se de um modelo de evento que alia valorização cultural e desenvolvimento econômico, transformando o centro histórico em vitrine da identidade amazonense.