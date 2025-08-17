SouManaus 2025 divulga programação completa dos shows em setembro

PUBLICIDADE
O SouManaus 2025 divulgou oficialmente a programação dos três dias de shows que irão agitar os palcos Malcher e Alfândega, os principais do festival. Entre os dias 5, 6 e 7 de setembro, o evento vai reunir 20 atrações nacionais, além de feiras gastronômicas, apresentações culturais e artistas regionais.
A festa, que já é considerada um dos maiores festivais de artes integradas da Amazônia, contará com nomes de peso da música brasileira, representando diferentes estilos – do sertanejo ao rap, passando pelo pop, forró, gospel, MPB e música eletrônica.
Confira a programação:
5 de setembro
Palco Malcher: Simone Mendes (20h), Bruno & Marrone (21h40), Joelma (23h30)
Palco Alfândega: Padre Alessandro Campos (18h55), Eli Soares (21h25), Fernandinho (22h55)
6 de setembro
Palco Malcher: Calcinha Preta (20h), Pablo (21h40), Ivete Sangalo (23h30)
Palco Alfândega: BK (20h), Poesia Acústica (21h40), Xamã (23h30)
7 de setembro
Palco Malcher: Gusttavo Lima (19h), Péricles (20h50), Ludmilla (22h40), Xand Avião (00h20)
Palco Alfândega: Paralamas do Sucesso (19h20), Paula Toller (20h55), Mc Livinho (22h30), DubDogz (23h45)
O festival terá início no dia 2 de setembro, com atividades de cultura urbana, moda indígena e gastronomia, mas a programação principal de shows ficará concentrada nos três últimos dias. A expectativa é reunir milhares de pessoas no centro histórico de Manaus, reforçando o evento como um dos maiores encontros culturais e musicais da região Norte.