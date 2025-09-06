“#SouManaus 2025” movimenta gastronomia e artesanato no centro histórico com mais de 10 mil visitantes em dois dias

Notícias de Manaus – O “#SouManaus 2025” segue movimentando o centro histórico da capital amazonense e já se consolida como um dos maiores festivais culturais e turísticos do país. Somente nos dois primeiros dias de programação, o evento já atraiu mais de 10 mil visitantes, entre moradores da cidade, turistas nacionais e estrangeiros. A diversidade gastronômica e a vitrine para o artesanato regional têm sido os principais destaques desta edição.

Promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), o festival, iniciado no dia 5 de setembro, apresenta uma ampla programação com food trucks, barracas gastronômicas, feira de artesanato e espaços voltados para a Economia Criativa. A proposta é valorizar a cultura local, impulsionar o turismo e gerar oportunidades de renda para empreendedores da capital.

Gastronomia acessível e diversificada

Um dos pontos altos da edição 2025 é o Festival Gastronômico, que reúne 95 pontos de venda. Dentre eles, 32 barracas apresentam desde pratos regionais tradicionais, como tacacá, tambaqui assado e pato no tucupi, até criações contemporâneas assinadas por chefs locais que utilizam ingredientes amazônicos em releituras inovadoras.

A diversidade de preços também tem agradado ao público. A merendeira Elita Assis, de 51 anos, destacou a acessibilidade como um diferencial.

“A comida está uma delícia, tem para todos os gostos, e os preços são ótimos, variando de R$ 10 a R$ 25, o que cabe no bolso de qualquer um”, afirmou.

Esse equilíbrio entre qualidade, inovação e preço justo tem atraído famílias inteiras ao evento, além de turistas interessados em experimentar os sabores autênticos da região.

Artesanato e economia criativa ganham espaço

Além da gastronomia, o festival reforça sua vocação como palco para o artesanato local e iniciativas da economia criativa. Nesta edição, um dos grandes destaques é o coletivo RecicloLab, que reúne 24 artesãos e empreendedores de diferentes segmentos, desde trabalhos em aço até produções indígenas.

Segundo a coordenadora do grupo, Karla Soares, 45 anos, o evento vai além da exposição de produtos.

“Estamos aqui dando suporte e ajudando a divulgar as marcas desses artesãos. Muitos dependem dessas vendas para complementar ou garantir sua renda, e o evento oferece exatamente isso, visibilidade, oportunidade e valorização”, ressaltou.

A feira de artesanato tem atraído olhares de turistas que buscam levar para casa lembranças originais e autênticas da cultura amazônica, fortalecendo ainda mais a relação entre tradição e modernidade.

Impacto cultural e turístico

Combinando shows musicais, gastronomia, intervenções culturais e feiras temáticas, o “#SouManaus 2025” tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento da imagem de Manaus como destino cultural e turístico. O evento também contribui para dinamizar a economia local, oferecendo espaço para pequenos empreendedores e artistas que encontram na festa uma vitrine de alcance nacional.

Além do impacto econômico, a iniciativa fortalece a identidade cultural da cidade, promovendo o orgulho local e criando experiências únicas para visitantes que têm a oportunidade de conhecer o melhor da música, da culinária e do artesanato amazonense em um só lugar.

Perspectivas

Com público crescente e adesão de diferentes setores, a expectativa é que os números continuem a subir até o encerramento do festival, marcado para este domingo, 7 de setembro. Para os organizadores, os resultados parciais já demonstram o sucesso da edição e reforçam a importância de eventos culturais como esse para o desenvolvimento econômico e social da capital.