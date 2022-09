SouManaus consolida público superior a 380 mil e supera edições anteriores do Passo a Paço

Redação AM POST

Após quatro dias de festa, arte, cultura, gastronomia e boa música, o maior festival de artes integradas do Norte, o #SouManaus Passo a Paço 2022, encerrou o quarto e último dia de evento nesta terça-feira, 6/9, consolidando um público rotativo superior a 380 mil pessoas que circularam no centro histórico de Manaus para curtir o evento. A consolidação de público foi confirmada pela Prefeitura de Manaus, por meio Centro de Cooperação da Cidade (CCC), na manhã desta quarta-feira, 7.

Em 2015, ocorreram as duas primeiras edições do Passo a Paço, com público estimado em 63 mil pessoas; em 2016 a terceira edição do evento levou 64 mil pessoas ao Paço; no ano seguinte foram 50 mil pessoas; em 2018, mais de 93 mil pessoas estiveram no festival. Na sexta edição do Passo a Paço, em 2019, o evento concentrou 201 mil pessoas ao longo da programação.

“Pensamos grande e conseguimos alcançar o objetivo do #SouManaus. A partir do próximo ano temos um novo desafio: sermos maiores do que fomos este ano. E vamos conseguir. Em 2023 já teremos a mudança definitiva do festival que deixa de ser Passo a Paço e transforma-se em #SouManaus, uma marca para colocar Manaus no mercado internacional de grandes eventos”, comenta o prefeito David Almeida.

Após dois anos sem ser executado por conta da pandemia da Covid-19 e agora consolidado como #SouManaus, o Passo a Paço colocou mais de 380 mil pessoas para curtir quatro dias de festa no centro histórico de Manaus. Toda a estrutura de tecnologia do CCC em parceria com o operacional da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), e segurança privada, garantiu a apuração do público.

“Colocamos 30 câmeras no perímetro do evento e sensores de movimento nas entradas principais do #SouManaus e isso nos garantiu a possibilidade de acompanhar, por meio de softwares de monitoramento, a contagem de público rotativo estimada ao longo dos dias do evento. A única exceção está no terceiro dia que tivemos o equipamento danificado. Porém, nossa estimativa, com apoio da segurança privada do Porto de Manaus, é de que mais de 380 mil pessoas circularam pelo evento nesses quatro dias de #SouManaus”, explica o superintendente do CCC, Sandro Diz.

Matriz Integrada

Organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) em conjunto com uma matriz integrada de várias secretarias municipais, a edição deste ano do #SouManaus Passo a Paço, conseguiu abraçar todos os públicos em quatro dias de shows com segurança e organização.

“Seguimos todas as recomendações de segurança apresentadas no colegiado de secretarias. Todos os dias reunimos e organizamos as equipes, estrutura e apresentações levando em consideração a dinâmica do público de cada dia de festival. Um exemplo disso foi a mudança da apresentação do Mundo Bita para o palco Caboquinho, na noite do dia 6, prevendo o sucesso de público e considerando o espaço maior para atender à população. Outro exemplo foi a forma exitosa com que enfrentamos e organizamos o público no terceiro dia do evento com grandes shows de Joelma, Jota Quest e Diogo Nogueira”, explica o diretor-presidente da ManausCult, Alonso Oliveira.