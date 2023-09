SouManaus encerra hoje com shows de artistas gospel

Manaus/AM– O #SouManaus Passo a Paço 2023 chega ao fim nesta quinta-feira, 7/9, com atrações voltadas para o público religioso e programação infantil na área portuária da cidade. Artistas como padre Fábio de Melo, Isadora Pompeo, Israel Salazar, Banda Amém, Fazendinha da Zelda e Família Seven se apresentam nos palcos ‘Guardião da Amazônia’, ‘Amazona’ e ‘Coreto’, com acesso livre e gratuito.

“Essa festa do dia 7 é diferente, porque não há necessidade de pulseira. Quem vier, igualmente nos outros dias, também poderá aproveitar o evento. Mas, para entrar nos dois palcos que ficam dentro do porto, não precisará da pulseira. Então, na parte de cima, vamos ter o espaço ‘Passinho’, onde poderá trazer as crianças para curtir e brincar na área da praça do Dom Pedro. E quem quiser assistir aos shows, desce para o porto”, explicou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso.

A programação do ‘Passinho Kid’ conta com shows, desfiles e brincadeiras para a criançada, a partir das 17h, no palco do ‘Coreto’, localizado na praça Dom Pedro, no centro histórico de Manaus, além do palco ‘Amazona’, ao lado da Alfândega e no Teatro da Instalação, na área central.

As atrações musicais ficarão com a Fazendinha da Zelda, Alexa Yngrid, Matheus Ribeiro e Isabelle Ribeiro, entre outros artistas. As crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) também terão seus espaços de atividades com painel sensorial, brincadeiras com monitores, sem qualquer tipo de presença de efeito sonoro em alto nível.

Já no line-up religioso, estão nomes de artistas nacionais e locais que vão se apresentar no #SouManaus deste ano. Os shows do padre Fábio de Melo e Isadora Pompeu são os mais aguardados no palco Bradesco – ‘O Guardião da Amazônia’, localizado no porto da cidade. Já Israel Salazar e banda Amém fecham as apresentações no palco ‘Amazona’.

Redação AM POST*