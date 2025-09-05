‘#SouManaus Passo a Paço 2025’ inicia com reforço histórico na segurança para três dias de festival

Notícias de Manaus – O “#SouManaus Passo a Paço 2025” começou nesta sexta-feira (5), no centro histórico de Manaus, e seguirá até domingo (7). Em sua primeira noite, o festival — considerado o maior evento cultural gratuito de artes integradas do Brasil — já reúne milhares de pessoas e conta com um dos mais robustos esquemas de segurança da história da capital.

A operação envolve a Guarda Municipal de Manaus, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), com atuação da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), além da empresa privada Sioux, responsável por apoiar as áreas de acesso e monitoramento.

Efetivo recorde da Guarda Municipal

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Alberto de Siqueira, destacou a presença histórica da corporação no evento.

“Hoje, nós temos o maior efetivo da história. São mais de 450 guardas aqui presentes, desde guardas servidores até mais de 150 alunos do curso de formação. Ano passado, já foi um sucesso, com pouquíssimas ocorrências, e a expectativa é de que este ano seja da mesma forma. Ampliamos o número de servidores, ampliamos o raio de segurança e instalamos mais dois pontos de triagem, onde não é permitido acesso com instrumentos perfurocortantes ou vidro, por exemplo. Tem tudo para ser um evento muito seguro para a população vir usufruir com certeza”, afirmou.

Atuação reforçada da Polícia Militar

A Polícia Militar do Amazonas também ampliou a presença em diferentes frentes. O major Jackson Ribeiro, responsável pela operação no evento, destacou a ação integrada.

“A Polícia Militar do Amazonas está presente aqui no #SouManaus em apoio à Prefeitura de Manaus para trazer segurança para todo o público e todos os brincantes. Estamos com mais de 200 policiais militares do policiamento convencional e especializado. Também temos lancha fazendo patrulhamento na área fluvial, próximo ao evento, além do policiamento turístico, de trânsito, de ciclo e patrulha. O objetivo é fazer com que este público, estimado em mais de 200 mil pessoas, possa aproveitar o evento em segurança e voltar para casa em segurança também”, afirmou.

Monitoramento em tempo real

Além do efetivo em campo, a operação conta com câmeras de monitoramento em tempo real e pontos de apoio para atendimento ao público.

Com essa estrutura, a Prefeitura de Manaus garante não apenas a realização de um dos maiores festivais culturais gratuitos do Brasil, mas também a tranquilidade dos participantes, reforçando o compromisso com a ordem pública e a valorização do centro histórico.