SouManaus Passo a Paço 2025 oferece inclusão e acessibilidade por meio de espaço PcD em palcos

Notícias de Manaus – Maior festival gratuito de Arte Integrada do Brasil, o #SouManaus Passo a Paço 2025 conta o espaço exclusivo para Pessoa com Deficiência (PcD) e portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em seus principais palcos, garantindo que a diversão seja garantida para todo público.

Durante a abertura do festival, que aconteceu nesta sexta-feira, 5/9, a supervisora do espaço PcD, Jessica Neves, explicou como a prefeitura se organizou para receber esse público. “As PcDs também precisam se divertir. Com isso, a Prefeitura de Manaus teve o cuidado de executar espaços em seus principais palcos, o palco Malcher e o Alfândega, com uma área que comporta aproximadamente cem pessoas. Temos um espaço também para receber as pessoas com transtorno espectro autista (TEA), que fica reservado no mirante Lúcia Almeida”, diz a responsável.

Para receber o acesso da área, as pessoas portadoras de deficiência precisaram realizar uma inscrição e envio de laudo médico para assim receber o acesso válido para o titular e um acompanhante.

A ação foi aprovada pelo público, como destacou a estudante de medicina veterinária, Silvia Guedes, 40 anos. “Está muito bom o espaço. O palco está numa distância boa, a altura, a visibilidade, conseguimos prestigiar muito bem. Esses são pontos muito positivos para quem quer assistir um show de qualidade”, diz Silvia.

A Prefeitura de Manaus reforça o compromisso com a população por intermédio de áreas como essa, de inclusão em um festival de tamanha magnitude como o #SouManaus 2025.