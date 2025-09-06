A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

#SouManaus Passo a Paço 2025 oferece inclusão e acessibilidade por meio de espaço PcD em palcos

Para receber o acesso da área, as pessoas portadoras de deficiência precisaram realizar uma inscrição e envio de laudo médico.

Por Natan AMPOST

06/09/2025 às 13:39

Ver resumo

Notícias de Manaus – Maior festival gratuito de Arte Integrada do Brasil, o #SouManaus Passo a Paço 2025 conta o espaço exclusivo para Pessoa com Deficiência (PcD) e portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em seus principais palcos, garantindo que a diversão seja garantida para todo público.

PUBLICIDADE

Durante a abertura do festival, que aconteceu nesta sexta-feira, 5/9, a supervisora do espaço PcD, Jessica Neves, explicou como a prefeitura se organizou para receber esse público. “As PcDs também precisam se divertir. Com isso, a Prefeitura de Manaus teve o cuidado de executar espaços em seus principais palcos, o palco Malcher e o Alfândega, com uma área que comporta aproximadamente cem pessoas. Temos um espaço também para receber as pessoas com transtorno espectro autista (TEA), que fica reservado no mirante Lúcia Almeida”, diz a responsável.

Para receber o acesso da área, as pessoas portadoras de deficiência precisaram realizar uma inscrição e envio de laudo médico para assim receber o acesso válido para o titular e um acompanhante.

PUBLICIDADE

A ação foi aprovada pelo público, como destacou a estudante de medicina veterinária, Silvia Guedes, 40 anos. “Está muito bom o espaço. O palco está numa distância boa, a altura, a visibilidade, conseguimos prestigiar muito bem. Esses são pontos muito positivos para quem quer assistir um show de qualidade”, diz Silvia.

A Prefeitura de Manaus reforça o compromisso com a população por intermédio de áreas como essa, de inclusão em um festival de tamanha magnitude como o #SouManaus 2025.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

Perícia do Amazonas é modernizada com sistema digital que acelera investigações

Novo sistema de áudio e vídeo garante segurança, rastreabilidade e rapidez na elaboração de laudos periciais.

há 7 minutos

Caiu na rede é post!

Ivete Sangalo é recebida com festa por fãs ao desembarcar em Manaus para o Sou Manaus 2025

Um dos fãs entregou a ela uma bandeira do Amazonas, gesto que foi recebido com sorrisos pela cantora.

há 10 minutos

Polícia

Mais de 260 veículos roubados foram recuperados no AM de janeiro a agosto de 2025

As ações ocorreram em Manaus e no interior do estado, consolidando um recorde no combate a crimes contra veículos.

há 12 minutos

Brasil

Forças Armadas cumprirão decisão do STF sobre tentativa de golpe, diz Ministro da Defesa

José Múcio Monteiro disse que militares respeitarão veredito envolvendo Bolsonaro e altos oficiais acusados de conspirar contra o resultado das eleições de 2022.

há 16 minutos

Polícia

Homem suspeito de assaltos é morto por espancamento na zona Norte de Manaus

Vítima foi arrastada até um terreno baldio no bairro Santa Etelvina.

há 31 minutos