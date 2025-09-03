A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

#SouManaus Passo a Paço terá espaço para retoques de maquiagem e distribuição de brindes

Maior festival gratuito de artes integradas do Brasil contará com ação especial unindo beleza e cultura amazônica.

Por Jhon Lobato

03/09/2025 às 19:13

Ver resumo

Notícias de Manaus –  Durante um evento que reúne música, gastronomia, arte e milhares de pessoas circulando, é comum que o público queira retocar a maquiagem para continuar bela enquanto a festa acontece. Pensando nisso, o “#SouManaus Passo a Paço 2025” terá um espaço exclusivo de beleza no Palco Malcher, o principal do festival, com a ativação especial do Boticário, patrocinador oficial de beleza do evento.

PUBLICIDADE

No estande do Boti, os visitantes poderão retocar a make, experimentar fragrâncias e produtos da marca, participar de atividades de gamificação e ainda registrar memórias no vídeo point. Além disso, promotores circularão pelos três dias de programação com ações volantes, realizando cadastros e distribuindo brindes especiais que prometem animar o público.

O festival, considerado o maior evento gratuito de artes integradas do Brasil, traz este ano mais de 2 mil apresentações de artistas locais e 20 atrações nacionais, espalhadas por 17 palcos no Centro Histórico de Manaus. É uma verdadeira celebração cultural que fortalece a identidade amazônica e democratiza o acesso à arte.

PUBLICIDADE

Outro destaque será o projeto Graffiti Amazônia Vertical, apoiado pelo Boticário. A iniciativa deixará como legado um mural assinado pelo artista amazonense Jarbas Lobão, referência no grafite do Norte do país. A obra será realizada no prédio da Fundação DOIMO, na Praça Dom Pedro II, e fará parte do circuito nacional de arte urbana em grande escala.

Com ações que vão do cuidado pessoal à valorização da cultura local, a presença do Boticário no #SouManaus Passo a Paço 2025 reforça a conexão entre beleza, arte e identidade amazônica, garantindo que o público viva momentos únicos e saia não apenas com boas lembranças, mas também com autoestima renovada.

Com informações da assessoria

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Carlinhos Maia garante que virá ao Amazonas assistir o Festival de Parintins 2026: “preciso ver de perto”

Influenciador destacou a grandiosidade do Festival de Parintins, que até hoje só assistiu pela TV.

há 6 minutos

Manaus

Bombeiros controlam incêndio em terreno baldio na Zona Leste de Manaus

Incêndio em terreno baldio no bairro São José gerou fumaça intensa, mas foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

há 22 minutos

Famosos

Zé Felipe faz publicação comovente após Virginia ser vista com Vini Jr.

Zé Felipe compartilha música de tom melancólico no mesmo dia em que Virginia e Vinicius Jr. são vistos juntos em Marbella.

há 38 minutos

Famosos

Virginia Fonseca posta álbum com fotos sensuais de biquíni em iate mas limita comentários em meio a rumores de affair com Vini Jr

A influenciadora limitou os comentários do post, possivelmente para evitar uma enxurrada de mensagens relacionadas às especulações sobre sua vida amorosa.

há 39 minutos

Amazonas

Prefeito de Apuí é notificado para coibir venda de álcool e produtos que causam dependência a crianças na ExpoAP

Além do prefeito, a notificação foi enviada aos organizadores do evento e ao presidente da Câmara Municipal.

há 40 minutos