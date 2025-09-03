SouManaus Passo a Paço terá espaço para retoques de maquiagem e distribuição de brindes

Notícias de Manaus – Durante um evento que reúne música, gastronomia, arte e milhares de pessoas circulando, é comum que o público queira retocar a maquiagem para continuar bela enquanto a festa acontece. Pensando nisso, o “#SouManaus Passo a Paço 2025” terá um espaço exclusivo de beleza no Palco Malcher, o principal do festival, com a ativação especial do Boticário, patrocinador oficial de beleza do evento.

No estande do Boti, os visitantes poderão retocar a make, experimentar fragrâncias e produtos da marca, participar de atividades de gamificação e ainda registrar memórias no vídeo point. Além disso, promotores circularão pelos três dias de programação com ações volantes, realizando cadastros e distribuindo brindes especiais que prometem animar o público.

O festival, considerado o maior evento gratuito de artes integradas do Brasil, traz este ano mais de 2 mil apresentações de artistas locais e 20 atrações nacionais, espalhadas por 17 palcos no Centro Histórico de Manaus. É uma verdadeira celebração cultural que fortalece a identidade amazônica e democratiza o acesso à arte.

Outro destaque será o projeto Graffiti Amazônia Vertical, apoiado pelo Boticário. A iniciativa deixará como legado um mural assinado pelo artista amazonense Jarbas Lobão, referência no grafite do Norte do país. A obra será realizada no prédio da Fundação DOIMO, na Praça Dom Pedro II, e fará parte do circuito nacional de arte urbana em grande escala.

Com ações que vão do cuidado pessoal à valorização da cultura local, a presença do Boticário no #SouManaus Passo a Paço 2025 reforça a conexão entre beleza, arte e identidade amazônica, garantindo que o público viva momentos únicos e saia não apenas com boas lembranças, mas também com autoestima renovada.

