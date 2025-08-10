SPA Joventina Dias busca familiares de paciente internado sem identificação em Manaus

Notícias de Manaus – O Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), está em busca de familiares de um paciente internado na unidade desde o último dia 5 de agosto de 2025.

PUBLICIDADE

O homem, que segue sem identificação, foi acolhido pela equipe médica apresentando apenas escoriações leves e sem sinais de agressão física grave. De acordo com os profissionais de saúde, o paciente está desorientado e não consegue fornecer informações sobre sua identidade ou familiares, o que tem dificultado o contato com pessoas próximas.

A direção do SPA reforça a importância da colaboração da população para ajudar a encontrar os familiares e garantir o suporte necessário ao paciente durante o período de internação.

PUBLICIDADE

Leia também: Pergunta que não quer calar: será que Omar Aziz vai enfrentar Lula pela BR-319 como fez com Marina Silva?

Quem tiver qualquer informação que possa auxiliar na localização da família deve entrar em contato com o Serviço Social da unidade pelo telefone (92) 3672-3202. Outra opção é comparecer pessoalmente ao SPA Joventina Dias, situado na rua T6, nº 33, bairro Compensa 3, zona Oeste de Manaus.

A unidade permanece à disposição para receber informações a qualquer momento, reforçando o compromisso com o atendimento humanizado e a preservação da integridade dos pacientes em situação de vulnerabilidade.