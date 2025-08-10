A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

SPA Joventina Dias busca familiares de paciente internado sem identificação em Manaus

Paciente está internado desde 5 de agosto e não possui documentos ou informações de contato.

Por Beatriz Silveira

10/08/2025 às 10:07

Notícias de Manaus – O Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), está em busca de familiares de um paciente internado na unidade desde o último dia 5 de agosto de 2025.

PUBLICIDADE

O homem, que segue sem identificação, foi acolhido pela equipe médica apresentando apenas escoriações leves e sem sinais de agressão física grave. De acordo com os profissionais de saúde, o paciente está desorientado e não consegue fornecer informações sobre sua identidade ou familiares, o que tem dificultado o contato com pessoas próximas.

A direção do SPA reforça a importância da colaboração da população para ajudar a encontrar os familiares e garantir o suporte necessário ao paciente durante o período de internação.

PUBLICIDADE

Leia também: Pergunta que não quer calar: será que Omar Aziz vai enfrentar Lula pela BR-319 como fez com Marina Silva?

Quem tiver qualquer informação que possa auxiliar na localização da família deve entrar em contato com o Serviço Social da unidade pelo telefone (92) 3672-3202. Outra opção é comparecer pessoalmente ao SPA Joventina Dias, situado na rua T6, nº 33, bairro Compensa 3, zona Oeste de Manaus.

A unidade permanece à disposição para receber informações a qualquer momento, reforçando o compromisso com o atendimento humanizado e a preservação da integridade dos pacientes em situação de vulnerabilidade.

 

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

Cemitérios de Manaus terão programação especial no Dia dos Pais

Missas, cultos ecumênicos e apresentações musicais farão parte das homenagens aos pais que já partiram.

há 24 minutos

Amazonas

Amazonas lidera número de inscritos indígenas no Enem 2025

Estado registrou 6.764 participantes autodeclarados indígenas, seguido por Pernambuco e Bahia, segundo dados do Inep.

há 1 hora

Polícia

Motorista é preso com seis tabletes de maconha na zona sul de Manaus

Flagrante ocorreu após alerta do sistema de videomonitoramento sobre veículo com restrição.

há 1 hora

Brasil

Empresário é assassinado a tiros na frente do filho de 4 anos

Três criminosos invadiram a casa pela cozinha e mataram o empresário diante do filho pequeno.

há 2 horas

Mundo

UEFA pagou mais de 10 milhões de euros a clubes russos após invasão da Ucrânia

Pagamentos de solidariedade foram feitos a clubes russos suspensos, enquanto clubes ucranianos não receberam auxílio por estarem em zonas de conflito.

há 3 horas