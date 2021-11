SPA São Raimundo pede ajuda para encontrar família de paciente

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O serviço social do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo pede ajuda para encontrar os familiares do paciente identificado como Nilson Brito da Silva Garcia, de 88 anos, que deu entrada na unidade na madrugada desta quarta-feira (17/11) e está de alta médica.

Continua depois da Publicidade

O homem foi levado à unidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao ser encontrado desmaiado em uma rua do bairro Compensa, zona oeste de Manaus, com quadro de hipoglicemia. O paciente recebeu atendimento clínico, realizou exames laboratoriais, foi medicado e alimentado no SPA. O homem não consegue informar o contato de familiares.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato nos telefones (92) 3672-3254 e 3672-3250 ou procure o Serviço Social do SPA, localizado na Praça Ismael Benigno, 155, no bairro São Raimundo, zona oeste.