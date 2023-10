SSP-AM ativa Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) na Arena da Amazônia

Notícias de Manaus – A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) ativou, na tarde deste sábado (7), horas antes do início da partida entre o Amazonas Futebol Clube e o Botafogo da Paraíba, em jogo válido pela série C do Campeonato Brasileiro na Arena da Amazônia, o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L). Órgãos do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus, juntamente com representantes da organização do evento, irão monitorar o perímetro interno e externo da Arena antes, durante e após a partida, com o objetivo de garantir a segurança da população.

O Governo do Amazonas, por meio da SSP-AM, dará suporte ao jogo com efetivos compostos por agentes da SSP-AM, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (CBMAM). Outros órgãos da esfera estadual também disponibilizaram servidores para atuar durante a partida de futebol

A Polícia Civil do Amazonas estará atuando com efetivo dentro da Delegacia Móvel, que está instalada em frente à Arena da Amazônia. O local está em funcionamento para registro de Boletins de Ocorrência (BO). Ocorrências de maiores vultos serão direcionadas para o 19o Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), também, estão inseridas no esquema de segurança.

Integração

O Plano Tático Integrado foi assinado pelos órgãos que compõem o Colegiado nesta tarde, durante a primeira reunião do CICC-L. Estiveram presentes representantes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM); Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi); Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEjusc); Secretaria de Saúde (SES-AM); Fundação de Vigilância em Saúde (FVS); Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran); Secretaria Municipal de Segurança (Semseg); Secretaria do Desporto e Lazer (Sedel); Forças de Segurança (PMAM; PC-AM; e CBMAM); Conselho Tutelar; e Visa Manaus; Secretaria de Estado de Desporto e Lazer (Sedel), dentre outros.

As ações serão desenvolvidas de forma integrada com os órgãos até o término da operação.

*Com informações da assessoria