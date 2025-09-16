SSP-AM oferece instalação de câmeras de vigilância com reconhecimento facial em comércios e condomínios por R$ 100

Notícias de Manaus – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) confirmou nesta terça-feira (16/9) a homologação de novas empresas autorizadas a instalar câmeras de vigilância integradas ao sistema estadual de monitoramento, que inclui recursos de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos roubados.

Segundo o secretário Vinícius Almeida, ainda hoje o site oficial da SSP-AM disponibilizará um ícone com a lista completa das empresas credenciadas para atuar em Manaus, facilitando o acesso de lojistas e cidadãos interessados no serviço.

Atualmente, cerca de 20 empresas localizadas no centro da capital já estão conectadas ao sistema. Desde o início deste ano, a iniciativa contribuiu para a recuperação de mais de 500 veículos e para a execução de 35 mandados de prisão, reforçando a segurança no município.

Com a aproximação do fim de ano, período de maior fluxo no comércio e aumento na criminalidade, a expectativa da SSP-AM é que mais lojistas adotem o serviço, atraídos pelo custo acessível e pela integração direta com a Secretaria de Segurança Pública, garantindo monitoramento contínuo e respostas mais rápidas a ocorrências.