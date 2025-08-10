Studio de beleza Cattleya celebra aniversário com serviços por R$ 29,99 em agosto

Notícias de Manaus – Para celebrar seu aniversário, a proprietária do Studio CATTLEYA, Tatiele Melo, lançou a campanha especial “TBT CATTLEYA – Em Agosto, Toda Mulher Merece Ser Rainha” em Manaus.

PUBLICIDADE

A ação resgata simbolicamente o preço que marcou o início da trajetória do salão, oferecendo serviços selecionados por apenas R$29,99 como presente às clientes. A promoção acontece exclusivamente nas últimas três quintas-feiras de agosto de 2025 (14, 21 e 28), com atendimento por ordem de chegada.

Entre os serviços disponíveis estão: escova com efeito babyliss, design de sobrancelha e manicure simples.

PUBLICIDADE

Leia mais:

A iniciativa busca agradecer às clientes pela parceria ao longo dos anos, reforçando o posicionamento emocional da marca e incentivando o autocuidado com preços acessíveis. Mais informações e agendamentos podem ser obtidos diretamente no Studio CATTLEYA.