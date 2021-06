Subtenente do Batalhão de Trânsito da PM é homenageado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Na manhã desta quarta-feira (02/06), o comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), tenente-coronel PM Encarnação, juntamente com a tropa, realizou homenagem de despedida para o subtenente PM Praxedes Almeida de Freitas, policial mais antigo a servir no Batalhão, desde de 1995, que nesta data, ao completar 30 anos de serviço prestados à Polícia Militar, passou para reserva remunerada. A homenagem aconteceu no Bptram, localizado no bairro Praça 14, zona sul da capital.

A solenidade contou com a participação do Chefe do Estado-Maior Geral (Chemg), coronel PM Dias Figueiredo, no ato de valorização e reconhecimento, promovido pelo Comando Geral da PMAM, aos policiais militares que passam à condição de reserva remunerada.

Após ressaltar toda a trajetória profissional do subtenente e agradecer pelos anos dedicados à corporação, o tenente-coronel Encarnação, deu início ao desfile da tropa com honrarias e escolta até a residência do homenageado, no conjunto Nova Cidade, na zona norte.

“Essa despedida com homenagem faz parte do nosso plano de valorização do policial. Entregar um policial militar são e salvo para família, depois de 30 anos de serviço, é uma alegria. Que o subtenente Praxedes possa curtir e viver os anos da reserva remunerada, ficar mais presente com a família e descansar depois de tantos anos de trabalhos nas ruas”, ressaltou o tenente-coronel.

* Com informações da assessoria de imprensa