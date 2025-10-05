A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Sucuri de quase 4 metros é vista caminhando em rua do Parque 10 durante temporal em Manaus

Serpente surpreende moradores na zona centro-sul em meio à forte chuva que atingiu a cidade.

Por Marcia Jornalist

05/10/2025 às 18:06

Ver resumo

Notícias de Manaus – Uma sucuri com quase 4 metros de comprimento foi avistada andando em uma rua do bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, no início da tarde deste domingo (5).

PUBLICIDADE

O aparecimento da serpente ocorreu durante um forte temporal que atingiu a cidade, trazendo chuva intensa e ventos fortes.

Moradores locais ficaram assustados ao ver o réptil, conhecido por seu tamanho impressionante e força, circulando livremente em meio à tempestade.

PUBLICIDADE

O bairro Parque 10, tradicional na região centro-sul da capital amazonense, registrou alagamentos pontuais devido ao volume elevado de chuva concentrada no período.

Especialistas alertam que o aumento das chuvas e o consequente alagamento podem fazer com que animais silvestres, como a sucuri, busquem áreas urbanas em busca de abrigo ou alimento, aumentando o risco de encontros inesperados com a população.

Órgãos ambientais recomendam que, ao avistar animais selvagens nas ruas, os moradores não tentem capturá-los e acionem o IPAAM que realiza o resgate de fauna silvestre no município de Manaus de Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.

PUBLICIDADE

Também de acordo com a legislação vigente não cabe ao IPAAM a remoção de animais em ninhos ou que estejam em seu habitat natural.

Resgate: (92) 9.8438-7964

LEIA MAIS: Defesa Civil explica ausência de alerta sonoro durante chuva forte em Manaus

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

‘Playboy’ que desferiu 61 socos em namorada no elevador é atacado e estuprado por detentos na prisão

Igor Eduardo Pereira Cabral, preso por tentativa de feminicídio, sofre vingança dentro do presídio.

há 53 minutos

Manaus

Defesa Civil explica ausência de alerta sonoro durante chuva forte em Manaus

Sistema de alerta sonoro está em implantação e será usado apenas em emergências graves.

há 2 horas

Manaus

Temporal danifica Base Aérea de Manaus durante evento “Domingo Aéreo”; Veja

Fortes ventos arrancam telhas no pátio operacional, mas público é evacuado e evento segue normalmente.

há 2 horas

Manaus

CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra

Provas são realizadas em 228 cidades do país.

há 3 horas

Brasil

Ex-marido atira na nuca de gerente em posto enquanto vítima trabalhava;veja vídeo

Câmeras registram agressor de casaco vermelho atirando à queima-roupa.

há 5 horas