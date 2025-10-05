Sucuri de quase 4 metros é vista caminhando em rua do Parque 10 durante temporal em Manaus

Notícias de Manaus – Uma sucuri com quase 4 metros de comprimento foi avistada andando em uma rua do bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, no início da tarde deste domingo (5).
O aparecimento da serpente ocorreu durante um forte temporal que atingiu a cidade, trazendo chuva intensa e ventos fortes.
Moradores locais ficaram assustados ao ver o réptil, conhecido por seu tamanho impressionante e força, circulando livremente em meio à tempestade.
O bairro Parque 10, tradicional na região centro-sul da capital amazonense, registrou alagamentos pontuais devido ao volume elevado de chuva concentrada no período.
Especialistas alertam que o aumento das chuvas e o consequente alagamento podem fazer com que animais silvestres, como a sucuri, busquem áreas urbanas em busca de abrigo ou alimento, aumentando o risco de encontros inesperados com a população.
Órgãos ambientais recomendam que, ao avistar animais selvagens nas ruas, os moradores não tentem capturá-los e acionem o IPAAM que realiza o resgate de fauna silvestre no município de Manaus de Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.
Também de acordo com a legislação vigente não cabe ao IPAAM a remoção de animais em ninhos ou que estejam em seu habitat natural.
Resgate: (92) 9.8438-7964
