Manaus

Suframa anuncia medidas após incêndio na empresa EFFA Motors no polo industrial de Manaus

O incêndio não afetou o estoque principal nem o almoxarifado da fábrica.

Por Natan AMPOST

07/08/2025 às 11:24

Notícias de Manaus – O superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Bosco Saraiva, anunciou nesta quinta-feira (7) uma série de medidas para garantir a retomada das atividades da empresa EFFA, atingida por um incêndio de grandes proporções que durou cerca de 35 horas no Polo Industrial de Manaus (PIM). O sinistro comprometeu parte da linha de produção e um depósito de polímeros, mas não afetou o estoque principal nem o almoxarifado da fábrica.

Durante coletiva de imprensa, Saraiva assegurou que os 126 trabalhadores da empresa terão seus empregos mantidos, mesmo durante o período de paralisação temporária da produção. O anúncio foi feito ao lado de representantes da EFFA, do Ministério do Trabalho e do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas.

“Os 126 trabalhadores da EFFA estão com seus empregos assegurados. O sinistro atingiu a linha de produção da empresa e um reservado com depósito de polímeros da empresa Valfilm. A empresa estará procedendo ações técnicas para que, com muita brevidade, retorne à produção, pois o inventário e os estoques de partes e peças foram preservados”, afirmou Bosco Saraiva.

Ele também explicou que parte da equipe técnica da empresa já está mobilizada para trabalhar na remontagem da linha de produção, enquanto os demais funcionários permanecerão em casa com seguro do Ministério do Trabalho.

A reconstrução será discutida em uma reunião marcada para segunda-feira (11/08), com a presença de representantes da EFFA, do Ministério do Trabalho e do Sindicato dos Metalúrgicos. No dia seguinte, terça-feira (12/08), cada trabalhador receberá uma cesta básica no valor de R$ 1 mil, fruto de uma doação de uma rede de supermercados local.

“Durante esse período de inatividade, parte do quadro de funcionários técnicos estará trabalhando na remontagem da linha de produção, e os demais que estiverem na inatividade estarão garantidos no seguro. […] Na terça-feira, cada trabalhador receberá uma cesta básica de R$ 1 mil. A situação de reconstrução dessa importante empresa está controlada, e nós estaremos acompanhando o desenrolar deste evento”, completou Saraiva.

Segundo ele, os organismos do governo federal, como a Suframa, o Banco da Amazônia (Basa) e a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), estão mobilizados para apoiar a empresa na recuperação estrutural e financeira. O objetivo é garantir que a EFFA possa voltar a operar com segurança e dentro do menor prazo possível.

Ainda não há uma estimativa oficial do prejuízo total causado pelo incêndio. A empresa aguarda o laudo técnico do Corpo de Bombeiros para iniciar formalmente o processo de reconstrução da área afetada. Enquanto isso, a Suframa mantém contato direto com os órgãos envolvidos para agilizar os trâmites.

A EFFA é uma das empresas com presença estratégica no Polo Industrial de Manaus, e a rápida mobilização em torno de sua recuperação evidencia a importância de sua atividade para a cadeia produtiva da região.

