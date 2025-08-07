A notícia que atravessa o Brasil!

Suframa garante que empregos serão mantidos após incêndio em fábricas da Zona Franca em Manaus

Superintendente da Suframa afirma que trabalhadores serão essenciais na reconstrução das fábricas após incêndio.

Por Beatriz Silveira

07/08/2025 às 20:22

Notícias de Manaus – Mesmo após a destruição provocada pelo incêndio de grandes proporções que atingiu os galpões da Effa Motors e da Valfilm da Amazônia, em Manaus, o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, assegurou que os empregos dos trabalhadores estão garantidos. A declaração foi dada na manhã desta quinta-feira (7), durante uma coletiva de imprensa na sede do órgão.

O incêndio começou na tarde de terça-feira (5) e só foi completamente controlado na manhã desta quinta, após mais de 40 horas de trabalho intenso do Corpo de Bombeiros. Segundo informações iniciais, o fogo pode ter sido provocado por faíscas de solda que atingiram produtos químicos armazenados na fábrica.

Durante a entrevista, Saraiva explicou que, apesar da gravidade da situação, o fogo afetou apenas a linha de produção, preservando setores estratégicos como almoxarifado, expedição e áreas de estoque. Ele enfatizou que os trabalhadores são parte fundamental do processo de reconstrução e que seu retorno será essencial para a retomada das atividades.

“A empresa precisa dos trabalhadores para a retomada imediata da linha de produção. Por isso, a boa notícia é que os empregos estão mantidos”, declarou o superintendente.

Uma reunião de negociação está prevista para a próxima semana, reunindo representantes do Ministério do Trabalho, sindicatos, empresas e os próprios funcionários. Enquanto isso, os trabalhadores afetados receberão apoio emergencial: uma cesta básica avaliada em R$ 1 mil, doada por uma rede de supermercados da cidade.

O caso reforça a importância de medidas de segurança em ambientes industriais e também o papel da união entre governo, empresas e sociedade civil para garantir a dignidade dos trabalhadores em momentos de crise.

