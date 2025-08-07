Suframa garante que empregos serão mantidos após incêndio em fábricas da Zona Franca em Manaus

Notícias de Manaus – Mesmo após a destruição provocada pelo incêndio de grandes proporções que atingiu os galpões da Effa Motors e da Valfilm da Amazônia, em Manaus, o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, assegurou que os empregos dos trabalhadores estão garantidos. A declaração foi dada na manhã desta quinta-feira (7), durante uma coletiva de imprensa na sede do órgão.

O incêndio começou na tarde de terça-feira (5) e só foi completamente controlado na manhã desta quinta, após mais de 40 horas de trabalho intenso do Corpo de Bombeiros. Segundo informações iniciais, o fogo pode ter sido provocado por faíscas de solda que atingiram produtos químicos armazenados na fábrica.

Durante a entrevista, Saraiva explicou que, apesar da gravidade da situação, o fogo afetou apenas a linha de produção, preservando setores estratégicos como almoxarifado, expedição e áreas de estoque. Ele enfatizou que os trabalhadores são parte fundamental do processo de reconstrução e que seu retorno será essencial para a retomada das atividades.

“A empresa precisa dos trabalhadores para a retomada imediata da linha de produção. Por isso, a boa notícia é que os empregos estão mantidos”, declarou o superintendente.

Uma reunião de negociação está prevista para a próxima semana, reunindo representantes do Ministério do Trabalho, sindicatos, empresas e os próprios funcionários. Enquanto isso, os trabalhadores afetados receberão apoio emergencial: uma cesta básica avaliada em R$ 1 mil, doada por uma rede de supermercados da cidade.

O caso reforça a importância de medidas de segurança em ambientes industriais e também o papel da união entre governo, empresas e sociedade civil para garantir a dignidade dos trabalhadores em momentos de crise.