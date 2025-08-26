A notícia que atravessa o Brasil!

Suframa lança novo Sistema de Controle de Importação e Exportação nesta sexta-feira

O SCIEX foi desenvolvido para modernizar e agilizar a análise de licenças de importação e planos de exportação com incentivos.

Por Jonas Souza

26/08/2025 às 21:13

Notícias de Manaus – A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) lança, nesta sexta-feira (29), às 10h, no Auditório Floriano Pacheco, o novo Sistema de Controle de Importação e Exportação (SCIEX). O evento será voltado a empresários, despachantes aduaneiros e demais profissionais ligados às operações de comércio exterior.

O SCIEX foi desenvolvido para modernizar e agilizar a análise de licenças de importação e planos de exportação com incentivos, oferecendo mais eficiência e transparência nos processos. Nesta primeira fase, o sistema estará focado em importações, permitindo que as empresas enviem seus pedidos de licenciamento diretamente pela plataforma.

A programação inclui ainda orientações técnicas e um espaço de esclarecimento de dúvidas dos participantes, conduzido pela Coordenação-Geral de Importação e Exportação (CGIEX) e pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTIC).

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, ressaltou a relevância do sistema para o fortalecimento da economia regional.

“O SCIEX é um passo importante para oferecer mais eficiência às empresas que dependem da importação para manter suas atividades. Nosso objetivo é garantir que a Zona Franca de Manaus siga moderna, conectada e preparada para os desafios da economia global”, afirmou.

Com a novidade, a Suframa busca ampliar a competitividade da Zona Franca de Manaus, consolidando o polo como referência em inovação e gestão pública voltada ao comércio internacional.

