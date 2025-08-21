A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Suframa participa de reunião do Codam e aprova R$ 1,3 bilhão em investimentos no Polo Industrial de Manaus

A autarquia foi representada pelo superintendente Bosco Saraiva.

Por Jonas Souza

21/08/2025 às 18:01 - Atualizado em 21/08/2025 às 18:02

Ver resumo


Notícias de Manaus – A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) participou, nesta quinta-feira (21), da 315ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam), realizada no auditório do Serviço Nacional da Indústria (Senai-AM), zona Sul de Manaus. A autarquia foi representada pelo superintendente Bosco Saraiva.

PUBLICIDADE

Leia mais: Ibama desativa 1.566 dragas em combate ao garimpo ilegal no Amazonas desde 2023

No encontro, presidido pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa, foram analisados e aprovados 64 projetos industriais, incluindo implantação, expansão e atualização de linhas de produção no Polo Industrial de Manaus (PIM).

PUBLICIDADE

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), trata-se do maior volume de projetos aprovados em uma única reunião nos últimos dez anos. O conjunto de investimentos soma aproximadamente R$ 1,3 bilhão, com estimativa de geração de 3,4 mil empregos diretos nos próximos três anos.

A previsão da Sedecti é que o faturamento do PIM em 2025 fique entre US$ 38 bilhões e US$ 40 bilhões, apenas inferior ao ano de 2011, quando o faturamento foi de US$ 41 bilhões.

Para Bosco Saraiva, os números demonstram a confiança crescente dos investidores no modelo Zona Franca de Manaus, ampliando as perspectivas de geração de emprego e renda na região.

A próxima reunião ordinária do Codam, a 316ª, está agendada para 30 de outubro de 2025.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Desaparecidos

Jovem de 16 anos e homem de 33 estão desaparecidos em Manaus

Polícia Civil lembra que não é necessário aguardar 24h para registrar ocorrência de desaparecimento em Manaus.

há 11 minutos

Polícia

Homem de 62 anos morre após infarto fulminante em mercado municipal de Manaus

Feirante sofreu mal súbito no mercado Dorval Porto; colegas lamentaram a perda de um trabalhador dedicado e querido.

há 49 minutos

Manaus

Chico Preto critica fala de Marcelo Ramos em defesa do governo Lula e relembra mensalão e petrolão

A resposta de Chico Preto foi incisiva.

há 58 minutos

Amazonas

Ibama desativa 1.566 dragas em combate ao garimpo ilegal no Amazonas desde 2023

Desde 2023, o órgão já realizou 21 operações de fiscalização, resultando na interceptação e desativação de 1.566 balsas e dragas.

há 1 hora

Polícia

Homem que esfaqueou grávida estava embriagado e foi impedido de sair em Manaus

Mulher grávida de três meses foi esfaqueada nove vezes, mas sobreviveu ao ataque.

há 1 hora