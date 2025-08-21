Suframa participa de reunião do Codam e aprova R$ 1,3 bilhão em investimentos no Polo Industrial de Manaus



Notícias de Manaus – A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) participou, nesta quinta-feira (21), da 315ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam), realizada no auditório do Serviço Nacional da Indústria (Senai-AM), zona Sul de Manaus. A autarquia foi representada pelo superintendente Bosco Saraiva.

No encontro, presidido pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa, foram analisados e aprovados 64 projetos industriais, incluindo implantação, expansão e atualização de linhas de produção no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), trata-se do maior volume de projetos aprovados em uma única reunião nos últimos dez anos. O conjunto de investimentos soma aproximadamente R$ 1,3 bilhão, com estimativa de geração de 3,4 mil empregos diretos nos próximos três anos.

A previsão da Sedecti é que o faturamento do PIM em 2025 fique entre US$ 38 bilhões e US$ 40 bilhões, apenas inferior ao ano de 2011, quando o faturamento foi de US$ 41 bilhões.

Para Bosco Saraiva, os números demonstram a confiança crescente dos investidores no modelo Zona Franca de Manaus, ampliando as perspectivas de geração de emprego e renda na região.

A próxima reunião ordinária do Codam, a 316ª, está agendada para 30 de outubro de 2025.