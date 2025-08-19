Suframa, Sedecti e Implurb discutem ampliação de áreas industriais em Manaus

Notícias de Manaus – A Suframa recebeu, nesta segunda-feira (18), o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, e o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (Sedecti-AM), Serafim Corrêa, para tratar da ampliação do uso do solo destinado à atividade industrial na capital amazonense.

O encontro teve como pauta principal a necessidade de discutir novas áreas classificadas como setores 4 e 5 – únicas categorias previstas no Plano Diretor que permitem a instalação de indústrias. Atualmente, essas áreas são limitadas e, por consequência, encarecem o processo de implantação de novos empreendimentos.

Uma das alternativas estudadas é a utilização de uma parte do Distrito Agropecuário da Suframa (DAS). Ou seja, transformar trechos da localidade em setor 4 e 5 para permitir a implantação de indústrias.

Para viabilizar a medida, a Suframa e a Sedecti encaminharão ao Implurb a solicitação de resolução a ser apreciada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CIMU). A intenção é que o ajuste seja posteriormente incorporado ao novo Plano Diretor de Manaus, atualmente em fase de estudo pela prefeitura.

“A Suframa entende que a ampliação de áreas industriais é fundamental para atrair novos investimentos e, por isso, trabalha em conjunto com os órgãos municipais e estaduais para oferecer soluções viáveis ao setor produtivo”, salientou o superintendente Bosco Saraiva.

A reunião também contou com a participação do secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da Sedecti, Gustavo Igrejas.