Superintendente do Manauara Shopping participa da Feira do Polo Digital de Manaus

Redação AM POST

O Manauara Shopping irá participar da terceira edição da Feira do Polo Digital de Manaus, evento que tem como objetivo incentivar novos negócios, startups e avanços tecnológicos na Amazônia. A superintendente do shopping, Izabel Portela, participará do Painel ‘Inovação e Sustentabilidade’, na sexta-feira (10), as 16h no palco principal do evento, batizado como Palco Manauara. O Painel também contará com a participação de Alessandro Dineli, Cofundador da Descarte Correto e Eron Bezerra da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

A Feira, que é uma realização do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico (Codese), teve início nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro, e vai até sábado, dia 11/12, das 14h às 22h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado no bairro Flores. No entanto, para participar, é necessário garantir a inscrição no site: www.feiradopolodigitaldemanaus.com.br

A feira deve reunir mais de 50 startups, investidores de diversas partes do mundo, oferecerá debates com mais de 100 palestrantes renomados, rodas de conversas, espaços para geração de negócios e muito mais.

Serviço

O que: Feira do Polo Digital de Manaus

Onde: Centro de Convenções Vasco Vasques

Quando: 9 a 11 de novembro

Horário: 14h as 22h

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, e mobiliários que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 13 lojas âncoras, Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares.

O Manauara Shopping tem certificação na ISO 14001 (Meio Ambiente) concedidas em 2012 e ISO 45 (Saúde e Segurança) concedida em 2019. Possui também o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

Sobre a Aliansce Sonae Shopping Centers

A Aliansce Sonae é a líder nacional no setor de shopping centers e a maior administradora do país. A companhia está presente nas cinco regiões brasileiras e tem um portfólio de 38 shoppings, com participação em 27 empreendimentos e a administração de 11 shoppings de terceiros.